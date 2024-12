MIRROR｜阿Mo再IG發帖　曬與「唯一如此愛我的人」合照

MIRROR演唱會意外中嚴重受傷的舞蹈員李啟言(阿Mo)仍然留醫,據其父親李盛林牧師表示,近半年阿Mo身體狀況逐步正常。阿Mo周三(18日)晚上在Instagram發帖,上傳自己與一名戴口罩男子的合照,又形容對方是「唯一一個如此愛我、而且每天真心關心我每一點進步的人」。



阿Mo今(18日)晚上在Instagram發帖。

阿Mo自演唱會意外後,其社交媒體帳戶都鮮有更新,其最新情況每周都會由其父親李盛林牧師在代禱信中公布。

阿Mo晚上在Instagram發帖,照片中有一名戴口罩男子,其身旁有一個穿著睡衣的人未有入鏡,相信為阿Mo。他在帖文中形容對方是「唯一一個如此愛我、而且每天真心關心我每一點進步的人(Probably the only human being who loves me so much and actually cares about my every Nano meter bit of improvement every single day)」。

阿Mo意外後4個月採中西結合治療 針灸助調理身體各樣不適

據李盛林上周六(14日)發出的代禱信,在事發後4個月,阿Mo便開始中西結合治療。其中西醫針對脊椎創傷,採用各種藥物和物理治療儀器,旨在穩定其身體狀況,盡量保持正常,避免肌肉萎縮和功能退化。

至於中醫的藥物和針灸亦沒有停下,除了可調理身體和血氣運行外,針灸亦可促進身體各項機能,例如幫助摘除尿喉尿袋,以及調理身體所產生的各樣不適。

▼2022年7月28日紅館MIRROR演唱會受傷舞蹈員李啟言(阿Mo)IG照片▼



+ 19

西醫採用創新治療方法達預期不到的良好效果

Mo父並透露最新的治療和跟進情況,首先在西醫治療方面,阿Mo由於身體的狀態穩定正常,開始嘗試以創新治療方法,例如「脊椎神經刺激器SCS」與細胞療法,並產生預期不到的良好效果。

此外,由於阿Mo的⁠神經線受刺激,帶動肌肉逐漸有所反應,例如上胸膛和手脾的感覺逐漸回歸,C5和C6也開始有所反應。