寄養家庭｜每月獎勵金增至最高1.3萬　社署收申請查詢按年增3成半

政府自今年4月上調寄養家庭每月獎勵金約一倍後，社署錄得由4月至11月申請為寄養家庭的查詢，較去年同期增加三成半，而截至11月底，目前有超過1,000個已登記寄養家庭。



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今年4月起，寄養家庭的每月獎勵金增加約一倍，每月普通照顧獎勵金由5,000元增至1.1萬元，緊急照顧獎勵金則由每月6,600元增至1.3萬元，以鼓勵熱心人士成為寄養家長。政府表示，由今4月至11月，申請成為寄養家庭的查詢，較去年同期顯著增加三成半。截至11月底，已登記的寄養家庭有逾1,000個。

社會福利署中央寄養服務課主任叢嘉儀指出，要成為寄養家長其實並不困難，但為確保寄養兒童得到妥善照顧，社署及相關機構會對申請家庭進行調查審核。(政府新聞處圖片)

社會福利署中央寄養服務課主任叢嘉儀指出，要成為寄養家長其實並不困難，但為確保寄養兒童得到妥善照顧，社署及相關機構會對申請家庭進行調查審核，例如申請人及家庭成員對參與寄養服務的共同意願、照顧兒童的安排等。

此外，所有申請人必須完成服務前訓練，也要確保家庭環境安全整潔，包括廚房符合安全要求、露台設有安全裝置等，並能為寄養兒童提供獨立睡床和活動空間。

寄養家庭需要為寄養兒童提供獨立睡床和活動空間。(政府新聞處影片截圖)

目前，香港有11間非政府機構提供寄養服務，其中五間同時提供緊急寄養服務，社會福利署中央寄養服務課負責統籌工作。任何成年人，不論性別、婚姻狀況、有否全職工作或子女，只要健康良好，願意為寄養兒童付出愛心和時間，能提供合適照顧計劃，均可申請成為寄養家長。

社署及服務機構會為寄養家長提供專業支援，在兒童入住寄養家庭期間，社工會透過定期家訪、會面和電話聯絡，了解兒童在寄養家庭的適應情況和表現。以有特殊學習需要的兒童為例，社工會為寄養家長提供可行的管教方法或建議，並在需要時安排臨床心理支援服務。