寄養家庭｜18個服務超過25年家庭獲長期服務獎　孫玉菡籲市民加入

勞工及福利局今日（5日）舉行2024寄養家庭服務獎頒獎典禮，向260個家庭頒發獎項，表揚他們對寄養兒童的關懷付出和非凡貢獻，同時鼓勵更多有心人加入寄養服務，將關愛傳送至更多有需要的兒童，有18個服務超過25年的寄養家庭頒發長期服務獎項。



頒獎典禮由社會福利署和11間獲社署資助營運寄養服務的非政府機構攜手合辦，以「一加一 傳承愛」為主題，推廣社署推出的「1+1」組合寄養家庭招募模式。勞工及福利局局長孫玉菡和社署署長李佩詩出席，與約700位寄養家長和寄養兒童歡敘。

現時已經登記的寄養家庭約有980個。當局向18個服務超過25年的寄養家庭頒發長期服務獎項，另有近180個家庭亦獲得長期服務獎，服務年期由5年至20年不等；典禮亦設有「非凡貢獻獎」，表揚寄養家庭的優異表現。

勞工及福利局局長孫玉菡致辭時表示，感謝寄養家長一直對寄養兒童的關懷付出和非凡貢獻，並鼓勵更多有心人投入寄養服務行列。（政府新聞處圖片)

孫玉菡在典禮上致辭時呼籲市民支持「1+1」組合的招募模式，並鼓勵有志服務有需要兒童的市民聯同親友一同申請成為寄養家長，為同一名寄養兒童提供照顧，在一方因事暫未能安排照顧時，由另一方迅速接替，發揮互相支援的作用，讓寄養兒童無須被安排到不熟悉的環境居住。

孫玉菡表示，寄養家長於保護兒童福祉方面有莫大貢獻，政府上月已大幅提高寄養家庭獎勵金，普通照顧會由每月約5,000元增加至約11,000元，緊急照顧則會由每月約6,600元增加至約13,000元，更特别為照顧有特殊學習或照顧需要兒童的寄養家庭提供額外支援。他期望這些舉措會讓寄養家庭感受到社會對他們的支持和讚賞。

社會福利署（社署）今日（五月五日）舉辦「2024寄養家庭服務獎頒獎典禮」，藉以表揚寄養家長一直對寄養兒童的關愛和照顧。(政府新聞處圖片)

社署中央寄養服務課於1982年成立，統籌和協調非政府機構提供寄養服務。署方表示，寄養服務的宗旨是讓因家庭問題而未能得到家人適切照顧的兒童，透過入住寄養家庭，繼續享受家庭生活，直至他們能與家人團聚或獲得其他長遠福利安排。