當寄養家庭五年先後照顧兩名男童　「姨姨」：你係家庭一份子

香港不少兒童因為各種原因而需要寄養服務，惟寄養服務一直供不應求，沈太約5年前因為子女相繼到外國讀書，希望家中重捨熱鬧氣氛而開始寄養服務，沈太現時看回5年前的決定，坦言，「好有滿足感，每一次做姨姨都係學習。」

沈太照顧過兩名寄養兒童，都是男孩，到她家中時都是6歲，其中照顧一名有特殊教育需要（SEN）的男童下，連帶自己的小兒子、男童及他的生母，都一齊進步，讓她感到當寄養家庭得到很大滿足感。



沈太（左）約5年前因為子女相繼到外國讀書，希望家中重捨熱鬧氣氛而開始寄養服務。（鄧宇詩攝）

因兒女相繼到外國讀書 申請寄養家庭服務

沈太育有三兒女，約在2018年經女兒同學的媽媽介紹下得知寄養服務，當時，大兒子與女兒相繼到外國讀書，家中氣氛變得冷淡，「靜咗啲，覺得好悶。」加上，自己亦有照顧小朋友的經驗，令她萌生了申請寄養服務的想法。沈太憶述，當時先生與兒女亦反對申請服務，但聽完別人的經驗後亦同意，當寄養小朋友到家後更會幫忙照顧，讓他更快適應新環境。

與原生家庭教育方式不一要作溝通

沈太前後讓兩位寄養兒童入住，第一位小朋友鋒鋒約在2018年入住，他當時6歲，因為家庭背景比較複雜而需要寄養服務。沈太形容，鋒鋒比較成熟，可以自己照顧自己，只是功課上需要多作幫忙，教他更多與人相處的方式等。但鋒鋒原生家庭與沈太的教育方式不一，經常要與鋒鋒媽媽溝通。他大約在沈太家住了一年就搬到寄宿學校，沈太與鋒鋒都十分不捨得彼此，「都唔捨得㗎，擔心佢唔適應。」但沈太明白寄宿學校可能更適合鋒鋒成長，他在寄宿學校期間亦不時打電話給沈太，告訴她學校所經歷的一切。

特殊需要兒童入住 給予更多耐性教育

三年半前姑娘查問可否讓一位患有特殊教育需要（SEN）的兒童入住，沈太起初擔心自己不懂得照顧而拒絕，但得知上一位照顧者的經驗，加上在姑娘的鼓勵下而接受。樂樂一開始入住時約為6歲，沈太指，他一開始不懂得表達自己，要給予他更多耐性。她舉例，以前哥哥買了零食回來，樂樂其實是想食的，但不夠膽問哥哥，沈太就會在樂樂後面示範，「哥哥可唔可以請我食一塊？」，到現在哥哥買了零食，樂樂會主動問可否食，沈太感慨，「佢進步真係好大。」

沈太表示，明白每一個寄養小朋友終有一日會離開，所以會教他們如何獨立，例如會教樂樂如何處理簡單家務，「個心為咗佢將來會返去，我主要同佢講你係家庭一分子。」

她又指，小兒子在哥哥及妹妹出國讀書後變得較為沉默，自從寄養小朋友到家住後，小兒子比以往更放得開，又擔起「大哥哥」的責任，幫助小朋友適應環境。

沈太表示，明白每一個寄養小朋友終有一日會離開，所以會教他們如何獨立。（鄧宇詩攝）

透過溝通與原生家庭共同進步感滿足

除了樂樂進步外，在沈太陪伴下原生家庭的媽媽亦一同進步。每逢長假期，樂樂就會與回到媽媽家住2至3日，起初媽媽不太懂如何與有特殊需要的小朋友相處，沈太不時把樂樂的日常告知媽媽，又建議媽媽多有樂樂外出遊玩，令媽媽可以照顧樂樂的時間變得越來越長。

每一次做姨姨都係學習

成為照顧家庭5年以上，沈太無悔當日決定，特別是見到樂樂以及媽媽的進步，「佢可以表達自己想要嘅嘢，咁大嘅轉變好有滿足感。」她稱，雖然並非每一次都十分順利，不過「每一次做姨姨都係學習。」

家福會寄養服務社工潘姑娘表示，現時約有900多個寄養家庭，約800多位小朋友正接受寄養服務。（鄧宇詩攝）

寄養服務老齡化 300多小朋友等待服務

家福會寄養服務社工潘姑娘表示，現時約有900多個寄養家庭，約800多位小朋友正接受寄養服務，約300多個小朋友正等待相關服務，寄養服務出現老齡化，約4成半寄養家長為60歲以上。她指，申請寄養服務後，社署會提供課程予寄養家庭，家庭之間亦會有聚會分享交流，而每月亦會有社工查問照顧情況等。