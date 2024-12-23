巴士加價公帑埋單　城巴B8線90%乘客為長者　料政府補貼一半車資

城巴、九巴、及新大嶼山巴士明年1月5日起加價，其中城巴加幅最多，達7.5%。城巴來往大圍站及香園圍口岸的B8路線更將加價12.4%，一程要18.1元。在2元乘車優惠計劃下，政府批准巴士加價如同「加自己價」—— 近9成B8乘客為長者，政府需要每人每程補貼7.05或16.1元，推算每程巴士的車資收入，約一半將由政府補貼。

有長者乘客直言加價沒影響，「政府就麻煩啲，要補貼我地」。立法會議員張欣宇質疑政府批准加價時，未有考慮會增加政府補貼開支，認為長遠而言令庫房負擔沉重、難以持續。



90%乘客為長者 可享2元乘車優惠

上星期五（20日）早上11時左右，《香港01》記者在城巴B8大圍總站觀察，B8使用車型大約可載130人。第一班車約有40人乘坐，只得一人不是長者，需付正價車資。第二班車則有約32人登車，超過9成人使用2元乘車優惠。記者接着登上第三班車，開車時車上約有30人，連同記者有5人支付正價車資。

記者其後在大埔廣福道下車，下車時B8巴士尚有7至8個空位。沿途各站均有市民上車，有個別長者帶同小孩乘車，長者佔整體乘客比例超過9成。記者再於廣福道站觀察約一小時，不時有市民等候B8巴士，同樣超過9成為長者。

已退休的胡先生每星期乘搭B8最少一至兩次。他表示，自己有2元乘車優惠，所以巴士加價對他影響不大，又說「政府就麻煩啲，要補貼我地」。

胡先生指，由於他有2元乘車優惠，故巴士加價對他影響不大。（吳美松攝）

加價後政府向每人每程 補貼$7.05或$16.1

1月5日起，城巴B8路線由16.1元，加價至$18.1元，加幅達12.4%，較城巴平均加幅7.5%高。城巴本身向65歲或以上長者提供半價優惠，政府再提供2元乘車優惠。亦即加價後，政府每程補貼65歲或以上長者7.05元。由於城巴沒有向60至64歲人士提供半價優惠，因此政府補貼更多，達16.1元。

政府補貼將佔總車資約一半

據政府之前公布的2023年數據，城巴65歲或以上與60至64歲的乘客人數比例約為2比1。假設乘客組成及出行習慣不變，以記者在大圍站觀察的三班車為例，推算102名乘客中，62人達65歲，30人為60至64歲。再由此推算，加價後政府需要為三程車一共補貼915.4元，佔總車資約一半。

假設一輛B8巴士坐滿有130名乘客，90%是長者，當中78人達65歲或以上，39歲為60至64歲。加價後，政府需要補貼1177.8元，佔總車資2,353元約一半。

張欣宇：批准加價有冇計過要補貼幾錢？

立法會議員張欣宇表示，綜觀全球的公共巴士事業利潤不大，一般都由政府營運或獲得補貼，而香港就透過2元優惠計劃及公共交通費用補貼計劃資助市民乘車。2023/24年度，政府就2元優惠計劃，向專營巴士公司支付超過15.4億元車資。

張欣宇批評巴士加價沒有公開透明的制度，認為大幅加價不合理，又質疑政府批准加價之前，未有考慮到2元補貼會增加公帑開支。他認為長此下去難以持續，「政府最終都係參與埋單計數，批准加價嗰陣有冇計過要補貼幾錢？」

啱啱呢年正正常常，唔係疫情或者國際油價大幅波動，都有咁大加幅，咁以後點算？每一年咁樣加落去，唔止市民負擔唔到，公共財政點可能繼續落去？ 立法會議員張欣宇

至於部分較多長者巴士乘搭的路線，張欣宇表示雖然公帑補貼較多，但令長者更開心、健康、帶動銀髮經濟也是好處，要從整體評價2元優惠計劃的經濟效益。