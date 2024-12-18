巴士加價｜33條日間過海線一年半加最少$2　兩路線加價後逼近$28

政府周二（17日）批准九巴、城巴及大嶼山巴士下月5日起加價，城巴獲批加7.5%，九巴加4.3%，嶼巴加6.5%，是三間巴士公司自去年6月後，相隔約一年半再次加價。三間巴士公司新收費表今日（18日）出爐，《香港01》統計，最少33條日間過海線，兩次加價後，車費增加最少2元，其中九巴373及978線，來年一月後的車資為27.9元，逼近28元。



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47條日間路線加最少$1

行會昨日批准九巴、城巴及嶼巴下月5日起加價，城巴獲批加7.5%，九巴加4.3%，嶼巴加6.5%。政府預計實施新收費後，約八成乘客每程車費加不多於0.5元，約九成半加不多於1元。而根據今日出爐的三間巴士公司新收費表，撇除邊境、通宵、觀光、特別、豪華路線，共有47條日間路線加最少1元，當中42條為過海線。

▼12月18日 九巴、城巴及嶼巴公布新車費▼



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九巴大埔71B兩次加價後累計加幅達18%

今次是繼去年6月18日後，九巴、城巴及嶼巴再次加價。將兩次加價的幅度合併計算，九巴非過海的大部分日間普通路線，加幅約為7%至9%不等，少部分基數較低的路線，加幅較大，例如來往大埔（富亨）及大埔中心的循環線71B，由前年的2.2元加至明年初的2.6元，加幅達到18%。至於城巴，大部分日間市區路線累計加幅約為12%至15%不等。

33條日間過海線車費兩次共加最少$2

至於日間非豪華過海路線，兩間巴士公司近兩次的加幅累計都約為10%至12%不等。其中，33條日間過海線車費增加最少2元。以價錢計，八條路線加價最多，有兩條是聯營線678及307，另外六條為城巴獨營的679、955、967、969、976、979，同樣累計加了2.6元。

九巴373、978單程車資升至$27.9

而加價後最貴的日間非豪華過海路線，為來往上水及中環（香港站）的九巴373，以及來往粉嶺（華明）及會展站的978，兩條路線皆由九巴獨營，來年一月後的車資為27.9元，逼近28元。

▼九巴及龍運大部份路線新票價表▼

