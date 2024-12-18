巴士加價｜北上注意！8條B線明年1.5新收費出爐　B7加13%　B8貴$2

政府周二（17日）批准九巴、城巴及嶼巴下月5日起加價，城巴獲批加7.5%，九巴加4.3%，嶼巴加6.5%。三間巴士公司新收費表今日（18日）出爐，愛北上的港人、特別是非長者要留意，三間巴士全線B線、即過境口岸接駁路線的加幅介乎5.4%至13%，全部高於該巴士公司的平均加幅。根據初步統計，城巴往來上水（寶運路）及香園圍口岸的B7線加幅最高，由10元加至11.3元，加幅達13%，往來大圍站及香園圍口岸B8線加幅亦由由16.1元加至18.1元。8條過境口岸接駁路線B線明年1月5日最新票價，一文看清。



三間巴士公司新收費表今日（18日）出爐，愛北上的港人、特別是非長者要留意，三間巴士全線B線、即過境口岸接駁路線的加幅介乎5.4%至12.4%。（資料圖片/鄭子峰攝）

來往屯門站及香園圍口岸（蓮塘）的九巴B9線，2025年1月5日起新收費為$21.3。

政府批准九巴、城巴及嶼巴下月5日起加價，城巴獲批加7.5%，九巴加4.3%，嶼巴加6.5%，政府預計實施新收費後，約八成乘客每程車費加不多於0.5元，約九成半加不多於1元。然而，除了享用二元乘車優惠60歲以上長者及合資格殘疾人士，下月5日起坐巴士北上，成本就要增加，而今日出爐的三間巴士公司新收費表，B線加幅全高於加幅平均值，最少也要加7毫。

九巴B9線新全程收費為$21.3

九巴兩條B線、B1及B9，加幅分別為5.5%及5.4%，當中來往屯門站及香園圍口岸（蓮塘），路線取道屯門公路、元朗公路、新田公路、粉嶺公路及香園圍公路，中途只在元朗站一帶設站的B9線，全程收費為21.3元，是各條B線中最高。

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▼九巴及龍運大部份路線新票價表▼

