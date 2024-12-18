巴士加價｜推算政府來年補貼2元乘車計劃增1.2億　張欣宇：滾雪球

面對千億財赤，政府正檢討2元乘車優惠計劃，希望削減開支，據了解要到明年才公布檢討結果。另一邊廂，政府批准三間巴士公司下月5日起加價，意味着庫房要向巴士公司發還更多車費補貼。

《香港01》根據政府以往數據，推算來年要向三間巴士公司補貼16.2億元，較2023/24年度多1.2億元。立法會議員張欣宇認為巴士加幅高，令政府補貼額按年升幅以億元，對庫房造成沉重負擔，形容「盤數好似滾雪球」。

另一名議員田北辰按通脹計算，2元優惠應加至2.6元才合理。他又建議巴士加價與通脹掛鈎，然後把2元優惠改為車資兩成，減輕政府財政負擔。



巴士加價後，政府在2元乘車優惠下的補貼額料會增加。（資料圖片）

2023/24年度發還車費14.96億元

2元乘車優惠計劃下，政府2023/24年度發還14.96億元車資給九巴、新巴城巴、及新大嶼山巴士營辦商。政府早前回覆立法會議員張欣宇查詢時，有列明各間巴士公司獲發還的車資金額、日均乘車人次等。

《香港01》由此推算每間巴士公司，65歲或以上、60至64歲人士及殘疾人士平均每程巴士獲補貼的金額，再計算平均每程車資。其中，三間專營巴士公司多年來向65歲或以上長者提供成人車資半價優惠，政府補貼車費中扣除2元後的餘下款項，即如成人車資10元，半價即5元，扣除長者自付2元，政府要補貼3元。

至於60至64歲乘客，政府則補貼更多，為成人車資減去2元的差額，即成人車資10元，政府要補貼8元。因此，60至64歲日均乘車人次雖然較少，但政府補貼的金額較多。

假設出行習慣及人數不變 來年補貼三巴總額升至16.2億

行會昨日（17日）批准明年1月5日九巴加價4.3%、城巴加7.5%、新大嶼山巴士加6.5%，《香港01》根據數字計得加價後各群體的平均每程車資，再假設日均乘車人次維持2023年的水平，以及市民出行習慣沒有改變，把每程車資與受惠人數相乘後，計算到來年補貼額16.2億元，較2023/24年度多1.2億元。

立法會議員張欣宇。（資料圖片/盧翊銘攝）

張欣宇：按年增幅億元 盤數好似滾雪球

立法會議員張欣宇認為，《香港01》根據以往數據推算出16億元補貼，數字與實際應該相差不遠。他認為現時巴士公司加價4.3%至7.5%，受惠人士固定只需付出2元，政府補貼按年增幅以億元計，變相「盤數好似滾雪球」。

翻查數據，60至64歲享用優惠的人數較65歲或以上的居民少，但由於政府補貼額為車資減去2元，變相補貼額較大。張欣宇認為以現時的經營情況，要求巴士公司「落水」資助一半有困難。他認為政府應該嚴格控制巴士加幅，又認為待明年有更多綠悠卡的使用數據，再制訂2元優惠計劃的檢討方案。

政府正檢討2元乘車優惠計劃。（資料圖片/黃浩謙攝）

田北辰：按通脹計 現時收樂悠咭持咭人每程2.6元才合理

政府正檢討2元乘車優惠計劃，早前表示無意取消或者更改受惠群體，意味着可能要從資助額入手。立法會議員田北辰認為，「兩蚊又唔郁，檢討又唔出，巴士又加價，政府係掘緊個窿一路加錢落去。」2元優惠自2012年推出後，12年來沒有加價，他說當年至今通脹累計31%，2元優惠應加至2.6元才合理。

田北辰認為交通費上升，計劃受惠的市民亦應該付出更多。他認為巴士加價高於通脹不合理，政府應訂立機制限制加幅不過於通脹，然後把2元乘車優惠改為受惠人士須付兩成交通費，變相跟隨通脹調整。