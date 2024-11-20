劉德華演唱會2024懶人包｜香港站門票開賣　購票連結／時間／地點

劉德華演唱會2024香港站！劉德華將於12月17日起，在香港紅館舉行一連二十場演唱會，陳慧嫻亦將於明年1月底在紅館舉行40週年演唱會，相隔9年再次登上紅館舞台！即看日期、時間及票價，準備搶飛！



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劉德華巡迴演唱會香港站 門票11.20中午12時開搶

劉德華將於2024年12月17日起於紅磡香港體育館舉行《今天⋯is the Day劉德華巡迴演唱會2024/2025 — 香港站》。演唱會橫跨聖誕節及新年，可以於劉德華一起過聖誕、倒數迎接2025，來一次久違的跨年狂歡！

《今天⋯is the Day劉德華巡迴演唱會2024/2025 — 香港站》（圖片來源：Trip.com）

門票已於2024年10月17日起在城市售票網公開發售，20場門票75分鐘便搶購一空！不過Trip.com為樂迷預留了部分$980門票，門票將於今天中午12時正式於Trip.com手機應用程式開售。

Trip.com演唱會套餐除了門票外，亦須以$400加購3小時香港國際機場離境環亞貴賓室使用券，可於2025年3月31日前於香港機場使用。記得提前下載手機應用程式及註冊會員，準時搶票！

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《今天⋯is the Day劉德華巡迴演唱會2024/2025 — 香港站》

演出日期：2024年12月17-19日、21-22日、24-27日、29-31日、2025年1月1日、3-5日、7-10日

演出時間：20:00

演出地點：香港紅磡灣暢運道9號 紅磡香港體育館

門票價格：HK$980（每張門票須另加HK$9手續費）

*每張門票須以HK$400加購3小時香港國際機場離境環亞貴賓室使用券

（價值HK$468，可於2025年3月31日前於香港機場使用）

門票開售日期及時間：2024年11月20日 12:00



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陳慧嫻40週年演唱會 相隔9年再登紅館舞台

陳慧嫻亦將於明年1月底在紅館舉行一連四場40週年《The Fabulous 40 Priscilla LIVE IN HONG KONG陳慧嫻演唱會》，相隔9年再次登上紅館舞台！

《The Fabulous 40 Priscilla LIVE IN HONG KONG陳慧嫻演唱會》（圖片來源：Trip.com）

目前演唱會歌單還沒釋出，門票合共3種，票價分為$980、$680及$480，優先訂購門票全部售罄，Trip.com亦預留了亦部分門票，分為旅遊套票及門票，旅遊套票除了門票外，每張門票亦須加購香港機場快綫單程票、3小時香港國際機場離境環亞貴賓室使用券或Trip.com禮品卡。

演唱會旅遊套票將在11月22日上午10時於Trip.com開售，演唱會門票則將於11月26日上午10時於Trip.com公開發售。

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《The Fabulous 40 Priscilla LIVE IN HONG KONG陳慧嫻演唱會》

演出日期：2025年1月21、22、24及25日

演出時間：20:15

演出地點：香港紅磡灣暢運道9號 紅磡香港體育館

門票價格：HK$980 / HK$680 / HK$480

Trip.com旅遊套票開售日期及時間：2024年11月22日 10:00

*每張門票須加購香港機場快綫單程票、3小時香港國際機場離境環亞貴賓室使用券或Trip.com禮品卡

Trip.com 門票開售日期：2024年11月26日 12:00



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