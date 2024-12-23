聖誕節｜米奇老鼠與迪士尼義工到訪大口環兒童醫院　與病童開派對

聖誕節將到，可是有一班小朋友未能如一般人，走到街上慶祝。香港迪士尼樂園的米奇老鼠聯同迪士尼義工隊上周四（19日）到訪大口環根德公爵夫人兒童醫院，為80名病童及其家屬舉行聖誕大派對。米奇亦上病房探望未能參與派對的住院病童，向他們送上聖誕禮物及節日祝福，令一眾患病小朋友及家人都能感受迪士尼的奇妙聖誕。



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迪士尼義工在醫院戶外空間為病童舉辦大派對，除了設置聖誕裝飾，增添氣氛，考慮到病童活動能力較弱，在安排及設計攤位遊戲時，注意有互動元素之餘，亦選擇較為輕巧的項目，希望病童更易參與。

來自娛樂事務部的迪士尼義工更安排精彩的現場表演，包括歌唱、舞蹈、擊鼓和雜耍表演，讓病童享受一個奇妙派對。米奇老鼠更現身，為病童在治療旅程上加油打氣。

米奇老鼠聯同迪士尼義工隊上周四（19日）到訪大口環根德公爵夫人兒童醫院，為80名病童及其家屬舉行聖誕大派對。（香港迪士尼樂園提供圖片)

15歲的病童Marcus在爸爸的陪同下，一齊參與這次迪士尼在醫院舉辦的派對。Marcus患有罕見遺傳疾病「心—臉—皮膚症候群」（CFC症候群），影響了多個身體功能。他的健康狀況在過去幾年逐漸惡化，導致他不得不接受氣管造口手術，並依賴呼吸機維持生命。他的父親說，從那時起，他就一直住在醫院，因此從未想過能夠去迪士尼樂園。

所以當醫院告知迪士尼的團隊會到醫院與他們一起慶祝聖誕時，感到非常開心，「我迫不及待想和米奇老鼠拍一張全家福，與家人一起分享這份喜悅。」

米奇老鼠、香港迪士尼樂園度假區首席財務總監施楠帶同聖誕禮物到病房探望病童。這些禮物來自早前香港迪士尼響應華特迪士尼公司全球計劃「Disney Ultimate Toy Drive」的「分享禮物．分享愛」聖誕玩具捐贈活動，以及「Disney Hospital Care Packages」計劃。施楠表示，除本月初送出的18,000份聖誕玩具，香港迪士尼早前亦派發6,000個禮包予公立醫院兒科的病童，禮物均富有迪士尼元素，有助兒童在住院期間更有家的感覺。

大口環根德公爵夫人兒童醫院行政總監陳金海醫生感謝香港迪士尼特別在聖誕佳節來到醫院，為患病兒童舉行聖誕派對。他指院內患病兒童大多數都面對著終身的慢性疾病，他們可能無法自己輕易地前往像迪士尼樂園這樣的地方，所以這次活動對患病兒童意義非凡，「對這些患病兒童和他們的家庭來說，這次探訪不僅為他們帶來快樂和笑容，更為他們帶來勇氣，讓他們以更積極的心態去對抗疾病。」

香港迪士尼今年4月首度推出「迪士尼『童樂遊』」醫院探訪項目，先後到香港兒童醫院、伊利沙伯醫院探訪病童，為兒童患者的治療旅程中帶來歡樂。除醫院探訪外，香港迪士尼每售出一樽《魔雪奇緣》主題角色迷你公仔，會捐出50元 予「願望成真基金」。