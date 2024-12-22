聖誕｜入境處：周日至晚上9時97.7萬人次出入境　港人37.8萬離境

聖誕節將至，不少港人提早離港外遊。入境處表示，截至周日（22日）晚上9時，共約97.9萬人次出入境。超過54.2萬人次離港，當中約37.8萬人次為香港居民，最多人經羅湖口岸出境，約有8.1萬人次；經機場離港的香港居民，亦有5.1萬人次。至於入境人次則共有43.6萬人次，當中內地旅客約佔13萬人次。



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5.1萬港人機場出境 入境內地旅客共13萬

據入境處表示，截至周日晚上9時，共有378,923人次的港人經各口岸出境，以羅湖口岸的81,279人次最多，其次為落馬洲支線（福田口岸）的73,392人次，機場則為51,461人次。

入境方面，截至晚上9時，共有436,939人次抵港，當中有130,572為內地旅客，其他地方旅客則有35,835人次，香港居民則佔270,532人次。各口岸中仍以羅湖最為繁忙，共有87,360人次入境，其次為為落馬洲支線（福田口岸）的82,839人次，深圳灣口岸以53,099人次排第三；機場亦共有54,497人次入境，當中24,450為香港居民。

12月21日冬至，機場HK Express登機櫃檯大排長龍



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12月21日冬至，港人經各口岸北上

