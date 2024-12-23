元朗721白衣人襲擊案　官斥白衣人不應私了　判商人入獄4年1月

2019年7月21日元朗站發生白衣人襲擊事件，一名被指是白衣人的男商人涉用地盤燈及木棍擲向黑衣人，被控暴動及有意圖傷人兩罪，經審訊後被裁定罪成，今於西九龍裁判法院(暫代區域法院)判刑。暫委法官陳慧敏指，黑衣人突然湧入元朗村口聚集不是巧合，形容黑衣人並非「完全無辜」，惟白衣人亦不應「私了」。考慮案情及案例，以4年半為量刑起點，因被告熱心參與元朗公益事務及辯方抗辯方向酌情減刑5個月，最終判囚4年1個月。



被告鄧嘉民（46歲，報稱商人），否認暴動及串謀有意圖而傷人兩罪。控罪指，他於2019年7月22日，在元朗朗和路及港鐵元朗站一帶，連同其他人參與暴動，以及意圖與其他人串謀傷人。

案件編號：DCCC 6/2022

事發經過

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2019年7月22日凌晨1時57分，有戴頭盔、手持棍狀物的白衣男子送另外4名白衣人登上一輛白色私家車，守約10米外的防暴警員沒有上前截查。（傳真社圖片）

2019年7月21日晚上至翌日凌晨，大批白衣人士在元朗站及附近一帶逗留並襲擊市民， 有人手持木棍等武器。（傳真社圖片）