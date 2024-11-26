元朗721白衣人案　商人兩年後被捕　被裁定曾參與暴動兩罪成

元朗西鐵站於2019年7月21日發生白衣人襲擊事件，一名被指是「白衣人」的商人，兩年後被捕，他早前否認指控，並稱他並非控方所指曾在現場參與暴動的白衣人，案件經審訊後，今(26日)在西九龍裁判法院(暫代區域法院)裁決。暫委法官陳慧敏根據控方用以為證影片，及包括被告換身份證時所拍的照片，以及被告面部特癥作比對，認為被告是控方所指的白衣人，該白衣人並有用木棍和地盤燈掟黑衣人，故裁定他暴動及串謀傷人罪成，並把案件押後至12月23日判刑，期間被告需還押看管。



被告鄧嘉民（46歲，報稱商人），否認暴動及串謀有意圖而傷人兩罪。控罪指，他於2019年7月22日，在元朗朗和路及港鐵元朗站一帶，連同其他人參與暴動，以及意圖與其他人串謀傷人。

被告鄧嘉民上庭時均把頭髮梳向後並戴上眼鏡。(資料圖片)

辯方證人黃詠恩指被告鄧嘉民當日整晚都在她所經營的餐廳，但法官未有接納其證供。(劉安琪攝)

被告兩年後被捕爭議控方認錯人

事件發生於2019年7月21日，本案被告於兩年多後，在2021年9月才被捕。控方主要證據是當日現場拍攝的影片及片段，以及被告曾在入境處及警署所拍攝的照片。被告主要爭議，他不是控方所指，曾在白衣人襲擊事件中出現的那個白衣人。

傳召女東主證明當日不在現場

被告曾傳召一名在元朗開餐廳的女東主作供，她稱被告當晚在她的餐廳與朋友聊天吃東西至翌日凌晨才離開。該女東主力陳當日見到被告在其餐廳，強調被告向來的髮型都是把頭髮全部梳向後並常戴眼鏡，與被告上庭時的外型相似。

官用被告換身份證拍下的照片作比對

惟暫委法院陳慧敏並不相信辯方證人的供詞，她指髮型及眼鏡均可隨時轉換。被告碰巧案發前約兩星期，於2019年7月5日，曾到入境處換身份證，並有拍下照片。他於2021年9月被捕時，在警署內亦有拍照，兩次拍下的照片，被告均非把頭髮梳向後，亦無戴眼鏡，陳官認為這更可能是被告慣常的造型，若指被告每次到證人的餐廳時，才會作出他上庭或女證人形容的打扮，似乎不很合理，最後未有接納證人的口供。

事發經過：

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官根據照片及片比對裁定被告是白衣人

陳官亦有根據控方的證據，審視被告是否控方所指，在影片中曾參與暴動的白衣人，陳官亦有用被告在入境處與警署所拍的照片作比對，亦有用慢鏡作參考，並比對被告的面型、眼眉、鼻及唇等，認為被告的粗眉及長而大的耳朵，與控方所，當日穿上有紅色「LEVI’S」標誌白上衣的「白衣人」是同一人。

該白衣人曾作出參與暴動的作為

根據現場片段，該名穿有「LEVI’S」標誌白上衣的白方人，是有份參與暴動，他並曾拋擲木棍，及用籐條指向黑衣人，他在現場參與並非只有鼓勵作用，他並有意與現場的其他參與者一同參與暴動，並與其他人一樣有共同目的想傷害黑衣人，故裁定被告暴動及串謀傷人罪均罪成。

案件編號：DCCC6/2022