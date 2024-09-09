元朗721白衣人案　商人被指曾向黑衣人擲地盤燈　將爭議身份辨認

元朗西鐵站2019年7月21日發生白衣人襲擊事件，事後警方一直有拘捕行動。其中一名較後期被捕，被指是「白衣人」的45歲商人，今（9日）在西九龍法院（暫代區院）否認暴動等罪受審。控方指被告曾向黑衣人投擲地盤燈；辯方稱同意證物照片中的白衣人手持武器，但會爭議身份辨認。由於控方需時補充開案陳詞，法官把案押後至明早續。



被告鄧嘉民（45歲，報稱商人），否認暴動及串謀有意圖而傷人兩罪。控罪指，他於2019年7月22日，在元朗朗和路及港鐵元朗站一帶，連同其他人參與暴動，以及意圖與其他人串謀傷人。

事發當日有白衣人向市民施襲。

白衣人於元朗站內無差別襲擊市民。（資料圖片）

721事件當中大量白衣人在元朗集結。（網上圖片）

同意控方照片的白衣人手持武器

辯方確認已向被告解釋控方開案陳詞內容，故無需在庭上讀出。辯方同意涉案照片中的白衣人身處現場及手持武器，但爭議該犯案者的身份辨認。

法官指案件嚴重但開案陳詞僅兩頁

法官則指，控方指控被告曾向黑衣人投擲地盤燈，又質疑本案控罪嚴重，但控方開案陳詞僅兩頁，故押後案件至明早續，以待控方進一步補充開案陳詞內容。

事發經過。(詳看下圖)

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明早將傳召辯認被告的警員

控方最後透露，明早將傳召辨認被告身份的警員證人作供；辯方表示或會傳召被告胞姊作供，以提供不在場證據。

案件編號：DCCC6/2022