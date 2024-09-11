元朗721白衣人案　男商人否認暴動　傳東主證當晚在餐廳包廂

元朗西鐵站於2019年7月21日發生白衣人襲擊事件，一名在後期才被捕並被指是「白衣人」的男商人，否認暴動等罪在西九龍法院（暫代區域法院）受審，辯方今（11日）傳召元朗某餐廳東主作供，女東主指被告案發當晚一直在其餐廳3樓的包廂。控方質疑東主未能留意到每一位出入餐廳的客人，東主不同意，並稱她每10至15分鐘會去招待客人一次，若有客人下樓離開會看到。她又稱認不出入境處提供有關被告的相片，並稱不認識相中人。



被告鄧嘉民（45歲，商人），否認暴動及串謀有意圖而傷人兩罪。控罪指，他於2019年7月22日，在元朗朗和路及港鐵元朗站一帶，連同其他人參與暴動，以及意圖與其他人串謀傷人。

被告鄧嘉民否認有參與元朗721白衣人暴動。(劉安琪攝)

黃稱其店是私房菜大門不會鎖

辯方證人黃詠恩供稱，她與丈夫自2014年起，在元朗站附近共同經營南山軒私房菜，至2023年收地結業。黃憶述，餐廳共3層，地下設有16張餐枱，上層為私人包廂。另餐廳每晚11時結束營業後，大門不會鎖上，熟客可自行留下喝酒聊天。餐廳職員約於晚上12時下班時，會要求客人離開時幫手拉下閘門。

黃稱當日後公司無生意

黃續指，被告為餐廳常客，平均每個月都會光顧約3次。案發當晚9時許，黃見到被告與其他人一同步入餐廳，並前往3樓的包廂。被告後來於12時25分結帳，黃約於5分鐘後下班，當時被告仍留在餐廳內。辯方問黃為何對當日的事特別有印象，黃則指該日很特別，因為「嗰日起公司無生意」。

辯方證人黃詠恩指被告鄧嘉民當日整晚都在她所經營的餐廳。(劉安琪攝)

每10至15分鐘會上樓一次

控方之後問，當黃在其他樓層招呼客人，會否留意有客人從3樓離開。黃回答指，客人從3樓離開必然會經過樓梯，故她會留意到。黃又指，她當日每隔10至15分鐘便會上3樓一次，目的是招呼客人。控方質疑此舉會對客人造成滋擾，黃反問：「客人嚟到唔需要招呼咩？」又稱她作為老闆，上菜後仍要繼續招呼客人。

黃指被告髮型一直無變

黃另在控方盤問下，指被告的髮型一直以來都一樣。控方之後展示入境處提供的被告照片，問黃是否同意被告現時的髮型與相片中不相同。黃同意，並稱不認識相中人。

案件編號：DCCC6/2022

事發經過(詳看下圖)