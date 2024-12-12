林卓廷721暴動案　官指港鐵管控措手不及　白衣人施襲令人不齒

林卓廷等7人被指在元朗721事件中，在收費區內與閘外的白衣人對峙，今(12日)被區域法院法官陳廣池裁定暴動罪成。陳官在裁決之餘，亦在判辭最後亦提及他在50天審訊的觀察，包括他覺得港鐵的管控有點措手不及，給車長的支援不足，令他們處於孤立狀態；他又認為在欠缺進一步資料下，不應以「陰謀論」的眼光看警隊當晚的步署。陳官亦指，事件後段，白衣人到月台襲擊的場面震撼，令人不齒，而林卓廷當日直播包括事發前的對峙狀態，亦呈現了當晚的實際情況。



法官陳廣池稱歷天審訊，對事件亦有所觀察，並覺得港鐵處理有點措手不及。(資料圖片)

官指港鐵管控上明顯措手不及

陳官在其裁決的後語稱，覺得港鐵在2019年7月21日晚於元朗站發生的衝突，明顯有措手不及和不知所措。他認為次事件可分為兩方面：一方面是在車站大堂及月台的管控，包括有沒有需要作出廣播，呼籲人們守法及勸籲區外其他人士不要使用元朗站，這有別於交通事故的報告，而是告知進出元朗站的巿民元朗站內有事發生，亦沒有把出入閘機停用，或讓一些列車不停元朗站。

對車長支援不足

第二方面，港鐵控制中心對列車車長的支援不足，沒有給予實質的指示。當時有人不停按動緊急掣，亦有人阻止車廂車門關閉，引致列車延遲離開車站。車長孤立無援，控制中心亦沒有實則解救方法。這間接導致後來有部份白衣人衝上月台。

質疑打爆999專線會否有人在濫用

警方步署方面，陳官指當時香港正直「多事之秋」，當日其他地區亦有遊行衝突，但警力的部署及對721當晚在元朗雞地附近，以及元朗港鐵站的情報或資訊掌握很難以平常日子，以普通巿民的角度去看。陳官亦懷疑，當晚很多人在一段時間「打爆」999專線，會否有人在濫用999專線，就如相關時段有人在車廂按緊急掣一樣。

陳官指白衣人當晚的襲擊行為令人不齒，但非本案處理的部份。(香港01記者攝)

警方遲來不能成挑釁及以暴易暴藉口

陳官認為，救護及警方在某種原因遲來現場，並不能成為挑釁，甚至以暴易暴的藉口。他同時認為在未有任何資料的前提下，任何人都不應胡亂猜測，亦不應用「陰謀論」的眼光來看警方當晚的部署。

事發經過：

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白衣人襲擊情況令人不齒

陳官認為，當晚事件可分為上集和下集。上集是晚上10時許，在大堂付費區內外發生的衝突，下集是白衣人進入車站月台某些車廂，瘋狂及目無法紀的襲擊。陳官直言，下集的現場情況及令人不齒，其毆打目標主要是車廂內的乘客。陳官指林卓廷當日直播攝錄的場面震撼，直言任何人都會說：「有無攪錯，這麼離譜。」不齒施襲者失去理性的襲擊行為，受害者的哭喊及求饒聲更令人傷悲。

林的直播視頻令真相公諸於世

本案的指控是上集，控方的罪行詳情是指港鐵元朗站大堂，連同其他人參與暴動，時間只集中在當晚10時45分至11時03分。如果只有港鐵站內的閉路電視片段，控方的案情可能不夠全面。由於林的直播屬公開視頻，閘內所發生的事情及情況便能有較大的覆蓋，亦使真相能公諸於世。

案件編號：DCCC 1106/2020, 1132/2022