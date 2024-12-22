北上直擊｜冬至午夜後皇崗口岸人頭湧湧　內地實施人流管制打蛇餅

冬至翌日（22日）臨近聖誕節，大批港人北上玩樂，《香港01》記者約凌晨0時半於皇崗口岸直擊，發現內地口岸正實施人流管制，並架起鐵馬維持秩序，現場大打蛇餅，場面墟冚有如「動物大遷徙」，記者實測一個人仍花半小時才完成過關入境深圳。



冬至翌日（22日）的凌晨0時半，皇崗口岸實施人流管制，現場人頭湧湧。（歐陽德浩攝）

目測皇崗巴士過百人排隊

冬至翌日的凌晨0時半，皇崗口岸人頭湧湧，從香港各地區而來的直通巴接載大批乘客，場面墟冚有如「動物大遷徙」。往返香港及深圳口岸的皇崗巴士，更大排長龍，目測有過百人排隊。

內地實施人流管制 等半小時始入境深圳

在香港口岸乘車至深圳口岸後，亦不能立即通關。或因北上人潮規模龐大，內地實施人流管制，架起鐵馬大打蛇餅，記者獨自一人過關，最終仍花上半小時才能入境深圳。

滴滴出行顯示附近有73人召車 等10分鐘無人接單

其後記者步行至皇崗口岸外的百合路，以滴滴出行召車，APP顯示附近有73人正在召車，亦無顯示預計等車的時間。記者等待約10分鐘無果後，只能折返的士站排隊。