何永賢訪「共築．創業家」店舖　有青年稱開業個多月已賺回裝修費

房委會10月啟動「共築·創業家」計劃，免費出租旗下商場舖位予年輕創業家，為期7個月。房屋局局長何永賢上周五（20日）偕同立法會議員吳傑莊，到鑽石山的啟鑽商場探訪該計劃的店舖。有青年創業家分享稱，店舖開張僅個多月，裝修費已經回本。



+ 3

為商場注入活力 帶來環保等理念

何永賢在其社交平台稱，她與吳傑莊當日先到「Wind.n.Sand」，該店以咖啡膠囊循環再造耳環、心口針、書籤、戒指等飾物，變廢為寶。隨後再到「源藻本舍」，該店販售一系列藻類產品，包括海藻肥皂、蠟燭，及海竹笙等藻類食品，提倡天然、減碳、綠色等理念。

何永賢指出，兩店還會舉辦不同的工作坊，前者教大家製作咖啡膠囊飾品、沙畫，後者定期舉辦STEM課程，推廣可持續的海洋種植技術。青年創業計劃不僅為商場注入活力與新鮮感，更令人欣喜的是賺錢以外的理念，讓顧客在購物的同時，也關注到環保議題。

+ 4

免租提供舖位 有利潤後分成20%

她指出，該計劃向創業青年免租提供舖位，有利潤時會分成20%，再投放到計劃之中，協助更多青年實現創業夢想。在政府、議員、商界支援下，必定能為青年施展抱負創造更好條件。

「共築·創業家」計劃對象為35歲或以下的年輕人，房委會表示，共收到約180份申請，最終有17個單位入圍，10月起至明年4月，在房委會轄下商場免租金開鋪。