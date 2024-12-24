縮水式通脹｜維他檸檬茶375毫升縮水至330毫升　便利店新舊款同價

早前消委會報告提及到本港縮水式通脹，網上討論區近日有帖文指，維他檸檬茶竟然由原來的375毫升縮水至330毫升，即瘦身12%，引起網民熱議。《香港01》今早（24日）到葵芳兩間便利店，發現OK便利店仍出售舊包裝，惟7-Eleven已全部換上330毫升新包裝，兩店定價同樣為10元兩盒。換言之，顧客每買新買裝9盒等於蝕1盒。《香港01》正等待維他奶國際集團回應相關查詢。



有市場學者估計，隨着近年消費者追求健康生活，以及港人家居面積有限，商家亦迎合需求設計容量小包裝。包裝盒「瘦身」的好處不僅限於此，由於每個貨櫃可擺放更多飲品，因此在定價不變下，長遠可收回更多利潤。



「大盒」維他檸檬茶縮水至330毫升（左），比375毫升舊裝（右）反而增高及「修身」變窄。（歐陽德浩攝）

維他檸檬茶375毫升包裝突然「瘦身」12%

維他檸檬茶過去分為兩款紙盒包裝，即250毫升及375毫升。不過網上討論區近日有帖文指，維他檸檬茶的價錢不變，卻由375毫升縮水至330毫升，即「瘦身」12%。而截至今日，維他奶國際集團的官網只介紹250毫升及375毫升兩款產品，並無提及推出330毫升新包裝。

葵芳OK便利店兩盒375毫升維他檸檬茶賣$10

《香港01》記者今早到葵芳兩間便利店觀察，發現OK便利店仍維持出售紙盒版375毫升，不論是維他檸檬茶、維他錫蘭檸檬茶及維他無糖檸檬茶，整個系列紙盒包裝飲品同售10元兩盒。

維他奶國際集團官網只介紹250毫升及375毫升兩款產品，並無提及推出330毫升新包裝。（網頁截圖）

7-Eleven換上330毫升新包裝 同售$10兩盒

7-Eleven便利店則已將維他檸檬茶系列的舊包裝下架，全部換上330毫升新包裝，並一律售10元兩盒。店員透露，維他檸檬茶在近日已更換至330毫升包裝。當記者提及附近的OK便利店仍出售原來的包裝時，她則說︰「竟然仲有375毫升賣？」

換言之，若兩間便利店的價格暫時不變，當顧客購買9盒新包裝檸檬茶，將合計獲得2,970毫升，至於8盒舊包裝則可獲3,000毫升，即每買9盒等同於蝕一盒。

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新包裝高出0.3厘米 表面觀察體積更大

至於體積方面，兩者表面觀察的差別不大，330毫升與375毫升包裝的長度相同，前者甚至高出0.3厘米，反而產生體積更大的錯覺。不過只要兩個包裝放在桌上平排對比，便可發現375毫升包裝實際上闊0.2厘米。

375毫升︰長6.2cm 闊4.2cm 高13.3cm

330毫升︰長6.2cm 闊4.0cm 高13.6cm



恒生大學市場系高級講師殷暉表示，飲品縮水不代表商家可立即賺錢，由於加開或改裝生產線涉及投資，需要長時間回收成本。（受訪者提供圖片）

學者︰每個貨櫃擺放更多飲品 長遠可收回更多利潤

恒生大學市場系高級講師殷暉分析指，隨着近年消費者追求健康生活，以及港人家居面積有限，商家亦迎合需求，設計容量更少的包裝。他舉例指，細樽裝啤酒便受到女性歡迎，而可口可樂亦推出迷你罐，讓消費者過口癮。

不過殷暉表示，飲品縮水不代表商家可立即賺錢，由於加開或改裝生產線涉及投資，需要長時間回收成本，惟包裝盒瘦身後，每個貨櫃可擺放更多飲品，因此在定價不變下，長遠可收回更多利潤。「市場角度嚟睇，都係想消費者用同樣嘅錢買更少嘅嘢。」

被問到社會是否正面臨縮水式通脹，殷暉則認為維他檸檬茶並非必須品，除非日常的柴米油鹽亦出現相同的趨勢，否則仍有待觀察。

維他奶國際集團行政總裁陸博濤（左一）早前表示，不會調整價格。（網頁圖片）

維他奶行政總裁早前表示不會調整價格

翻查資料，維他奶國際集團於今年中期業績公布指，由於收入持續增長及原材料價格降低，香港業務方面，上半財政年經營溢利增長44%。行政總裁陸博濤並指，維他奶產品具有優勢，價格已貼近市場，不會調整價格。