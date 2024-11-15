眼科醫生涉拿走6罐午餐肉但只掃描一排牛奶 准簽保守行為1年
撰文：陳曉欣
出版：更新：
眼科醫生涉在今年5月在超市偷午餐肉，被職員追捕20米截停他，醫生否認偷竊，後被搜出6罐午餐肉。醫生被控1項盜竊罪，案件今（15日）於西九龍裁判法院提堂。控方以簽保守行為處理案件，醫生獲撤控，准以500元自簽一年了事。
被告戴嘉發（45歲，醫生），被控於2024年5月22日，在荃灣路德圍惠康超市內，偷竊6罐總值168元的午餐肉。
承認案情指，有超市職員從閉路電視片段見到被告從貨架上取了多罐午餐肉，自助付款時只掃描了一排牛奶。職員隨即追捕20米截停被告，問被告是否有貨品未付款，被告否認但同意返回店鋪，惠康報警處理。警方其後在被告的環保袋內找到涉案未付款罐頭。被告在警誡及錄影會面時均保持緘默。
案件編號：WKCC5011/2024
伊院副顧問醫生涉向未看診病人開藥 並偷醫管局藥物 將轉區院審醫管局女高層莊慧敏與夫AEON偷逾千元食物 上訴失敗維持原判醫管局女高層與夫涉AEON偷1600元食物 盜竊罪成各罰5千元醫管局女高層與夫涉偷竊 莊慧敏稱遭誤導以為犯罪 才說一時貪心醫管局女高層與夫涉AEON偷竊 夫稱貪念有貨品無嘟機 指妻不知情