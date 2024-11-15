眼科醫生涉拿走6罐午餐肉但只掃描一排牛奶　准簽保守行為1年

眼科醫生涉在今年5月在超市偷午餐肉，被職員追捕20米截停他，醫生否認偷竊，後被搜出6罐午餐肉。醫生被控1項盜竊罪，案件今（15日）於西九龍裁判法院提堂。控方以簽保守行為處理案件，醫生獲撤控，准以500元自簽一年了事。



被告戴嘉發（45歲，醫生），被控於2024年5月22日，在荃灣路德圍惠康超市內，偷竊6罐總值168元的午餐肉。

被告戴嘉發在西九龍法院獲撤罪但簽保守行為一年。(資料圖片)

承認案情指，有超市職員從閉路電視片段見到被告從貨架上取了多罐午餐肉，自助付款時只掃描了一排牛奶。職員隨即追捕20米截停被告，問被告是否有貨品未付款，被告否認但同意返回店鋪，惠康報警處理。警方其後在被告的環保袋內找到涉案未付款罐頭。被告在警誡及錄影會面時均保持緘默。

案件編號：WKCC5011/2024