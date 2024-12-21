6隻大熊貓冬至變身6粒黑白芝麻湯圓　網民︰唔該最細嗰兩粒打包吖

冬至講求一家人團圓，海洋公園今日（21日）在社交媒體祝市民冬至快樂，並請大家食6粒「黑白芝麻湯圓」，只見本港所有大熊貓都捲成一團，其中家姐與盈盈果然是兩母子，分別趴在地上及屁股朝天。有網民笑說︰「見到家姐行嘅大禮即刻笑咗出嚟。細佬個背影又帶一啲後現代浪漫嘅思緒，好吸引。最細嗰兩粒打包吖唔該！」



海洋公園在帖文中祝福市民冬至快樂。（海洋公園IG圖片）

海洋公園冬至請市民食6粒「黑白芝麻湯圓」

海洋公園主席龐建貽今早在電台節目中表示，期望明年元宵佳節能讓牠們與公眾見面。雖然大熊貓BB暫時未能亮相，但幸好海洋公園晚上再發布多張可愛相片。

海洋公園便在帖文中祝福市民冬至快樂，並請大家食6粒「黑白芝麻湯圓」，只見本港所有大熊貓都捲成一團，化身成可愛的「大熊貓湯圓」，其中家姐與盈盈果然是兩母子，分別趴在地上及屁股朝天。

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網民︰細佬個背影帶後現代浪漫嘅思緒

有網民認為盈盈最像芝麻湯圓，亦有網民笑說︰「見到家姐行嘅大禮即刻笑咗出嚟。細佬個背影又帶一啲後現代浪漫嘅思緒，好吸引。最細嗰兩粒打包吖唔該！」