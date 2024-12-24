皇馬簽名會｜據悉主辦方口頭答應每人賠約$2000　球迷批評無誠意

皇馬巴塞名宿足球表演的賽前見面會風波繼續發酵，皇家馬德里香港球迷會今早（24日）再在Facebook發文稱已口頭上獲主辦方答應提供賠償方案，惟球迷會晚上再發文，稱原已要求主辦方下午3時前提供書面賠償方案，但卻只接獲負責人指「因由於仍在諮詢法律意見」，並稱會於晚上10時前回覆。球迷會批評主辦方已口頭稱確定賠償方案卻遲遲未能書面回覆，質疑主辦方是否有誠意賠償，認為對方趁聖誕假期採取拖延戰術，以圖減低社會關注度，並指已將事件通報消費者委員會及海關。



據了解，主辦方向球迷會透露希望賠償不足相關6,880元票價的一半，大約只有2,000多元。有球迷指對相關安排感失望，認為無誠意，最少應賠償扣減門票後的價錢，即超過4,000元。



崔先生到場時，簡拿華路（右）已站起，預備離場。崔先生最終錯過了跟他的互動機會。（崔先生提供圖片）

球迷會要求今日下午3時前提供書面承諾 主辦商稱晚上10時回覆

皇馬香港球迷會今早發文，稱昨晚（23日）與主辦方電話聯絡，獲負責人口頭答允會提供賠償方案，但基於主辦方只希望向涉事球迷會會員透露，不便對外公布方案內容。球迷會稱相關方案是口述方式提供，為免有轉述誤會，結束通話後已用文字向對方要求今日下午3時前，提供書面賠償方案以供球迷參考。

不過，球迷會晚上再發文，稱遲遲未收到主辦方提供書面賠償方案，負責人更反回應稱「「由於仍在諮詢法律意見，關於文字訊息內容大概今天晚上10點前回覆」。球迷會指對負責人回應感不解，認為昨晚的電話溝通已告之賠償方案，不解為何未能提供書面回覆，質疑其內部未有共識，有「試水溫」之嫌。

皇馬對巴塞傳奇表演賽銷情慘淡之餘，更鬧出見面會風波。（資料圖片／夏家朗攝）

含簽名會票價$6880 賠償不足一半

球迷會更指對主辦方賠償的處理手法，以及其對受影響人士之誠意表示存疑，認為主辦方借聖誕假期採取拖延戰術，企圖待節假日才低調發送消息及聲明，以圖減低社會關注度。球迷會已將事件通報消委會及海關。

據了解，主辦方口頭提供的賠償方案，相關賠償額低於6,880元票價一半，更不超過3,000元，大約只有2,000多元。

費高（中）以皇馬名宿隊隊長身份率領一眾球星。（資料圖片／廖雁雄攝）

費高在社交網站分享訪港的時刻，包括他為球迷簽名的照片。（費高Instagram）

受影響的球迷Wilson稱不接受相關方案，直言「唔OK」，「一嚟我覺得唔合理，二嚟無誠意」，認為主辦方未能做到承諾的事，當日全日更對球迷「指嚟指去」，令球迷浪費一日精力，不少球迷更是請假前往，認為最好是全額退款，最低底線是賠償扣除球賽門票2,480元後金額，即至少4,000多元。