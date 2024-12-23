皇馬簽名會｜球迷呻硬食安排　反駁場內百人　主辦方時間未預鬆

皇馬巴塞名宿足球表演的賽前見面會上周五舉行，因貨不對版引起軒然大波，有球迷繳付至少6,880港元，卻未能與球星見面及索取簽名。



皇家馬德里香港球迷會會員黃先生今日（23日）接受電台節目時稱，當日到達簽名會場時已有百人聚集，他們在場外輪候等候，比原定時間遲40分鐘才能成功入內，當時場內已至少有50至60人，卻被告知要「交場」予巴塞球隊，只能逗留20分鐘。他批評，即使大會有補救措施，安排卻是「一步比一步差」。



於主辦方發聲明，指部分球星希望更好地準備比賽，他表明不接受說法，認為主辦方應「預鬆啲時間」，預早一小時舉辦簽名會，斥今次事件「皇馬嘅球迷硬食晒」。



皇馬對巴塞傳奇表演賽銷情慘淡之餘，更鬧出見面會風波。（夏家朗攝）

消委會指4銷售渠道包括內部認購等 球迷憶述會場接近100人

消委會總幹事黃鳳嫺在港台節目《千禧年代》表示，見面會共有4個銷售渠道，包括兩個網上平台銷售、經贊助商及內部認購。

當日參與見面會、皇家馬德里香港球迷會會員黃先生在同一節目憶述，他約10時半乘穿梭巴士到達會場，參加原定11時舉行的簽名會，當時會場有接近100人。球迷會成員因希望向球員送上禮物，故提出排隊排在最後。

直至11時40分，球迷會成員始成功進場，見到起碼50至60人在內，但球星經理人向職員表示皇馬的簽名會已完結，要將場地轉讓予巴塞球隊簽名會，有女職員則解釋該批球迷已購買套票。黃先生約3至4分鐘後獲安排進內，但已不見球員卡路士，費高則坐在場外的梳化「翹住腳撳手機」，其後更見有球員提早離場。

黃先生認為，安排「絕對不合理」，又指球迷有守規矩等待大會安排，但最終未能向所有球星取得簽名，又指原定安排球迷與球星一對一合照，但他們不斷被職員催趕。他指，球迷會共26人購買套票，當中部分人未有成功進內，卻被告知要離開，他形容整個氣氛和感受「很差」，逗留不足20分鐘已要離開。

皇馬對巴塞傳奇賽。（夏家朗攝）

斥補救措施安排「一步比一步差」 期望能全數退款

及後球迷會幹事與大會協調補救措施，稱安排該26名球迷及10餘名粉絲，進入大球場列隊歡迎球隊，並拍攝大合照，同時大會稱會協助球迷將紀念品轉交予球星簽名。黃先生坦言「唔想要offer」，現在只有大合照、卻沒有一對一拍照，形容「大合照和一對一是兩碼子嘅事。」他說，當然他原定下午12時45分便離開，但一眾球迷逗留至下午兩時。

他續指，到達大球場後，大會又提議安排數名球星補簽球衣和拍照，不料球星經理人卻說認得當中1至2人曾向球星取得簽名但無拍照，認為「無影相係你自己問題」，因此不會安排任何合照。他又說，原本安排四名球員補簽，惟及後又表示只能「四揀一」。

黃先生認為，安排「一步比一步差」，連補簽多名球星都做不到，感到遺憾，又形容活動氣氛和感受已經「變質」，期望能全數退款。

球迷指「皇馬球迷硬食晒」 認為主辦方應「預鬆啲時間」

對於主辦方發聲明，指部分球星希望更好地準備比賽。黃先生表明不接受說法，認為主辦方應「預鬆啲時間」，預早一小時舉辦簽名會，又指球迷不介意提早到場，批評今次事件「皇馬嘅球迷硬食晒」。