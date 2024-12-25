Carousell香港用戶平均二手買賣賺$6800　Chiikawa搜尋量只輸PS5

2024年即將結束，網上拍賣平台Carousell早前公布，香港用戶每年平均通過二手買賣賺取約6,800元，其中「興趣及遊戲」的交易量佔所有市場近45%。而最近人氣急升的日本漫畫《Chiikawa》，則成為香港今年第二大熱門搜尋關鍵字，超越傳統熱門的奢侈品牌及電子產品，至於搜尋量首名則是PS5。



Carousell並提醒，今年已推出多個新功能，例如用戶可通過Carousell直接使用AlipayHK及信用卡付款，相關款項在交易完成後才轉帳至賣家。



現時香港平均每7人，便有1人是Carousell的用戶。（資料圖片／盧翊銘攝）

香港用戶「興趣及遊戲」交易量佔所有市場近45%

Carousell公布，根據今年首10個月數據顯示，所有市場交易量第二高的二手物品類別為「興趣及遊戲」，香港便佔近45%交易量。每年暑假及動漫節舉行期間，香港用戶的玩具需求大幅上升。而通過二手玩具交易，香港用戶合計減少碳排放約1,291噸，相當於坐飛機來回香港及東京2,947次。

最近人氣急升的「Chiikawa」成為香港今年第二大熱門搜尋關鍵字。（Carousell圖片）

PS5搜尋量排香港第一 Chiikawa排第二

數據並發現，除了「興趣及遊戲」類別外，「女裝」亦香港用戶最常買賣及搜尋的類別。最近人氣急升的《Chiikawa》，則成為香港今年第二大熱門搜尋關鍵字，超越傳統熱門的奢侈品牌及電子產品搜尋量。

至於其他熱門搜尋類別，大部份為電子產品，其中PS5、iPad、iPhone、Switch及Apple Watch，便佔據首6位。最後4名才分別是奢侈品牌Chanel、人氣貓咪mofusand、迪士尼門票及單車。

晚上9時是物品刊登高峰期、10時為搜尋高峰時段

此外，香港用戶每年平均通過二手買賣賺取約6,800元，交易額僅次於新加坡。晚上10時為香港用戶搜尋及聊天的高峰時段，晚上9時則是物品刊登高峰期，與其他市場的趨勢接近。

買家可在APP通過AlipayHK及信用卡付款

Carousell又指，為鼓勵更多香港用戶選擇二手商品，已在今年8月推出多個新功能。用戶可通過Carousell直接使用AlipayHK及信用卡付款，只要交易完成，Carousell便會將款項直接轉入賣家的銀行賬戶。

Carousell並推出官方物流，用戶可通過平台安排順豐速運送貨，實現可追蹤的交易。同時也為買家提供保障功能，當賣家沒有安排送貨、運送過程中損壞，或貨品與描述不符，可透過保障功能安排退貨及退款，從而降低詐騙的風險。