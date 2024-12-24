聖誕節｜尖東傳統聖誕燈飾愈夜氣氛愈濃　市民讚年年唔同都咁靚

觀賞聖誕燈飾是每年的聖誕節傳統活動，而尖東更是不少市民必去打卡點。今日（24日）平安夜，位於尖沙咀中心及帝國中心之間掛上了熊貓、雪花圖案的傳統聖誕燈飾。有不少市民一家大小、情侶夫婦都結伴打卡。有市民說，每年均到尖東看燈飾，「年年都唔同，年年都咁靚」，並會稍後再去其他景點打卡，「成個尖沙咀遊晒今日。」



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位於尖沙咀中心及帝國中心之間掛上了熊貓、雪花圖案的傳統聖誕燈飾。晚上10時，燈飾天幕下的馬路大街站滿了人，有一家大小、情侶夫婦。他們紛紛舉機自拍打卡，場面熱鬧非凡。街上亦有人販賣各式各樣的聖誕飾物，有人即場選購。不少人都精心打扮，戴上各種鹿角頭飾、聖誕帽，紅色成為了街上最顯眼的色彩，聖誕氣氛隨着時間，愈夜愈濃厚。

居住沙田、每年均到尖東看燈飾的司徒先生今年同太太潘女士一起到場觀賞聖誕燈飾。他覺得很漂亮，「年年都唔同，年年都咁靚」，故特地來拍照。他續指今年現場的氣氛較熱鬧，在這裏打卡後，會「周圍行，周圍影相」，例如海旁、K11 MUSEA、太空館，「成個尖沙咀遊晒今日。」

居住尖沙咀區的市民趙先生與家人一同覺到尖沙咀中心觀賞，認為聖誕燈飾很漂亮，過往幾年都會來這裡看燈飾。除了看燈飾，亦和家人一起吃飯，「食嘢最緊要。」同行的李小朋友，今日戴上鹿角蝴蝶結頭飾及紅色公仔印花連身裙，除了參加報佳音唱聖誕頌，亦和家人現場拍照打卡，並讚賞燈飾很美。