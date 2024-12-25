逾4300人童軍大露營珠海開幕　何永賢樂見過渡性房屋旅團兒童參加

逾4,300人參加的童軍大露營12月23至27日舉行，並首次選址在中國內地。香港童軍總會於周二平安夜（24日）在珠海淇澳島的營地舉行開幕禮，房屋局局長何永賢出席，樂見來自博愛江夏圍村、仁愛居的小住戶，在加入所屬過渡性房屋的童軍旅團後，也首次參與了這次大型童軍活動。



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何永賢在社交平台指出，香港童軍總會今年5月與房屋局過渡性房屋項目的營運機構簽訂合作備忘錄，在過渡性房屋開辦童軍旅團，為4至12歲的小朋友提供童軍教學資源、領袖訓練及歷奇活動體驗等。

在今年「同行未來─香港童軍大露營WE@FUTURE JAMBOREE」的開幕典禮上， 有70名分別來自博愛江夏圍村、仁愛居的住戶參加，當中包括旅團兒童，以及伴隨他們的家長。她相信，今次活動將為小朋友和家長，帶來一個特別的聖誕，也為孩子留下難忘的成長回憶。

何永賢重申，很多基層家庭在考慮搬離惡劣居所時，都會憂慮搬屋、轉校的「問題」，但正如局方一再強調，明年起陸續落成的約3萬個簡約公屋單位及現有的過渡性項目，均提供了更多支援及機會。何相信這次探訪的小住戶和家長，經歷了這樣一個特別的聖誕，更會覺得搬離惡劣居所是他們做過最好的選擇

「同行未來─香港童軍大露營WE@FUTURE JAMBOREE」規模盛大，共有4,300多名來自內地、香港、澳門和海外的青少年童軍成員及領袖參加，共同體驗童軍野外露營和水上活動的樂趣，並彼此建立友誼和促進不同文化的交流。