新界過渡性房屋入住率偏低 羅淑佩：會加強宣傳辦「睇樓團」
撰文：何瑞芬
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新界過渡性房屋入住率偏低，房屋署署長羅淑佩今日（12日）出席北區區議會會議時，稱會繼續舉辦過渡性房屋交流活動及「睇樓團」，並透過傳媒報道繼續宣傳等，並會考慮需求問題研究能否一步步放寬甲乙類租戶申請比例。
羅淑佩：居民一聽到北區覺得比較偏遠 「唔知夠唔夠膽搬」
房屋署署長羅淑佩今日出席北區區議會會議，區議員陳月明在會上提到新界過渡性爭房屋入住低，指不少鄉郊居民均不知符合資格申請，希望署方可增加宣傳力度，並考慮與民政署合作，重點挖掘及幫扶鐵皮屋及劏房住戶入住過渡性房屋。
羅淑佩回應時稱，新界過渡性爭房屋入住率偏低問題，主要居民一聽到北區，覺得比較偏遠，「唔知夠唔夠膽搬」，又或是對過渡性房屋不熟悉，不知道原來符合資格申請。
「其實真係唔係咁遠，或者是就算遠啲，但設施比較好啲」
羅淑佩表示，會繼續努力做好宣傳工作，包括接交流活動、過渡性房屋「睇樓團」等，透過傳媒報道宣揚資訊，亦會幫助一些不太了解過渡性房屋但有需要的住戶，「其實真係唔係咁遠，或者是就算遠啲，但設施比較好啲，有一個較好管理，對無論長者、或者小朋友，居住環境有改善等。」
現時過渡性房屋共分甲乙類申請類別，其中甲類為輪候公屋不少於三年人士；乙類則居於不適切住房的人士、或有迫切需要但未符合輪候三年以上的家庭的人士。
政府早前放寬12個過渡性房屋申請比例，最多調整成50:50。羅淑佩表示，會視乎需求考慮能否進一步放寬，稱過渡性房屋初衷是幫助輪候時間較長的居民，如果輪候時間放面能滿足到一定需求，可考慮能否再一步步放寬比例。
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