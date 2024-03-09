過渡性房屋｜博愛江夏圍將成立童軍旅團　為錦田區青少年提供訓練

香港童軍總會和博愛醫院董事局今日（9日）在過渡性房屋項目博愛江夏圍村，舉辦「童軍FUN DAY嘉年華」，並公布將於江夏圍成立童軍旅團，向該區青少年提供服務和訓練，今日嘉年華有約數十名青少年即場報名參加童軍，亦有多名成年人申請成為童軍領袖，冀為和諧社區盡一份力。



童軍總會及博愛醫院董事局向居民派一千個福袋

童軍總會香港總監黎偉生及博愛醫院董事局候任主席周駿達，與一眾主禮嘉賓向居民派發接近1,000個福袋。二人表示，今日活動為香港童軍總會和博愛醫院成為策略合作伙伴的第一步。雙方均期望日後有更多合作機會，為香港市民提供服務。

江夏圍成立童軍旅團為錦田青少年提供訓練

香港童軍總會及博愛醫院董事局公布，將於江夏圍成立童軍旅團，長遠為錦田區的青少年提供服務和訓練。黎偉生深信透過童軍歡愉及有進度性活動訓練，能有效培育青少年，健康成長且成為良好公民。

多名成年人即場申請成為童軍領袖

此外，已有數十名青少年在嘉年華即時報名參加童軍，亦有多名成年人申請成為童軍領袖，冀望將來能服務區內青少年，為和諧社區盡一份力。

「童軍FUN DAY嘉年華」活動約有1,000名參與居民，現場設有多個攤位，包括分享童軍樂趣的原野烹飪及模擬飛行、推動青少年精神健康的活動等。節目方面，除了派發福袋，並有童軍成員的精彩歌舞表演。