69歲女柴灣街市買青口　食後四肢麻痺嘔吐　東區醫院留院情況穩定

衞生署衞生防護中心今日（25日）正調查一宗麻痺性貝類毒素中毒的懷疑個案，涉及一名69歲女子。她昨日於柴灣街市一海鮮檔購入青口、食後出現口部及四肢麻痺、嘔吐和腹瀉，其後到東區醫院急症室求醫，並須入院接受治療，情況穩定。



衞生防護中心（資料圖片）

衞生防護中心指、女患者昨日（24日）在家中食用青口，約30分鐘後出現口部及四肢麻痺、嘔吐和腹瀉。病人同日到東區尤德夫人那打素醫院急症室求醫，獲安排入院接受治療。病人情況一直穩定。

初步調查顯示，有關海鮮購自柴灣街市一海鮮檔。衞生防護中心的調查仍繼續進行。

衞生防護中心發言人解釋：「麻痺性貝類毒素在自然情況下可能存在於雙貝類體內，烹煮並不能把該種耐熱的毒素消除。」

發言人補充：「麻痺性貝類中毒症狀主要與神經系統相關，通常在進食貝類後數分鐘至數小時內出現。初期症狀包括刺痛、口部及四肢麻痺、頭痛、暈眩及腸胃不適。在大多數的病例中，症狀會在數日內完全消退。嚴重者可能會出現吞嚥及發音困難、癱瘓、呼吸停頓，甚至死亡。」

發言人提醒，市民如出現麻痺性海產中毒的病徵，應立即求醫，並保留餘下食物，以便調查和化驗。

要減低貝類中毒風險，市民應：



向可靠及持牌的海鮮店鋪購買貝類；



在烹煮貝類前先除去其內臟、生殖器及卵子，以及食用前應棄掉烹煮的汁液；



每次進食較少份量的貝類；及



進食貝類後若出現中毒症狀，應立即求醫。

