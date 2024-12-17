觀塘「到會．家」到會供應商爆食物中毒　41人吃後腹痛及腹瀉

衞生署衞生防護中心今日（17日）公布正調查兩宗有流行病學關連的食物中毒個案群組，共涉及41人，他們都吃過觀塘駱駝漆大廈到會供應商「到會．家」(Cateraway)提供的食物，包括千島帆立貝海鮮薄餅、明太子墨魚忌廉酸辣意粉及含黑松露醬料等的食物。中心估計個案可能由產氣莢膜梭菌引致，調查人員初步懷疑有關食物過早預製及貯存在不適當溫度。



兩群組同日光顧 均有吃帆立貝薄餅、明太子墨魚意粉私

衞生防護中心呼籲市民選擇到會餐飲服務時，應採取適當措施保障食品安全和預防食源性疾病。

首宗個案群組涉及一男11女，年齡介乎20至50歲。他們於上周五（13日）晚上吃過在「到會家」所買的食物，食用後約2至15小時出現腹痛及腹瀉；另一宗個案群組涉及七男22女，年齡介乎五至77歲，他們於同日晚上進食該食物製造廠所提供的到會食物，食用後約3至18小時同樣出現腹痛及腹瀉。41人當中有一人已求醫，沒有人需入院。

衞生防護中心初步調查顯示，受影響人士曾進食共同食物，包括千島帆立貝海鮮薄餅、明太子墨魚忌廉酸辣意粉及含黑松露醬料等的食物。

初步懷疑過早預製有關食物及貯存在不適當溫度

中心指個案可能由產氣莢膜梭菌引致，調查人員初步懷疑有關食物過早預製及貯存在不適當溫度。衞生防護中心及食物環境衞生署食物安全中心的調查仍然繼續，不排除個案會增加。

衞生防護中心及食安中心人員已到該食物製造廠視察，抽取食物樣本作化驗，指示有關處所暫時停業、停止出售相關食品及進行清洗消毒處所工作，改善食物製作流程，並向員工提供食物安全和環境衞生教育。

發言人表示，隨着節日臨近，不少市民會選擇到會餐飲服務。為保障食品安全和預防食源性疾病，市民應注意以下的關鍵提示：

．選擇信譽良好的持牌餐飲企業，以確保食物的品質和安全；

．安排合理的送餐時間，例如要求餐飲食品在接近用餐前一小時內送達，以保持最佳溫度；

．保持熱食在攝氏60度以上，冷食在攝氏4度以下。檢查食品是否有變質的跡象，如異味或質地變化；

．妥善處理剩菜剩飯。食用後兩小時內將剩菜冷藏，並在再次食用前確保充分加熱食物；

．注意識別食物中毒症狀，例如腹痛、噁心、嘔吐、腹瀉和發燒等，如出現以上症狀應儘快就醫。