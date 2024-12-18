怡景旅遊15團友湛江用餐後食物中毒　曾食蠔、鮑魚、海參等海鮮

衞生署衞生防護中心今日（18日）宣佈，正調查一宗涉及15人的食物中毒個案。該個案群組涉及5男10女，年齡介乎57歲至94歲。他們在本月13至15日參加由怡景旅遊（國際）有限公司舉辦的「湛江台山江門三天遊」，於湛江兩間餐廳進食蠔、鮑魚、海參等海鮮後，出現腹痛、腹瀉、噁心、嘔吐及發燒等病徵。中心呼籲市民外遊期間亦應保持個人、食物及環境衞生，預防經由食物傳播的疾病。



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衞生防護中心：可能由諾如病毒或副溶血性弧菌引致

衞生防護中心初步調查顯示，受影響人士曾進食同類食物，包括蠔、鮑魚、蝦、海參和魚，個案可能由諾如病毒或副溶血性弧菌引致。其中14名受影響人士曾在內地或本港求醫，當中兩人回港後就醫，其中一人需入院，經治療後已出院。

衞生防護中心已將個案的資料通報內地衞生當局，並呼籲參加過該旅行團的人士，致電中心熱線（2125 2670），以便提供適切評估和醫學監察。熱線由明日（19日）至24日，逢星期一至五上午9時至下午5時運作。中心呼籲，若他們出現感染病徵，如發燒或感不適，應同時立即求醫。

衞生防護中心已將個案的資料通報內地衞生當局。（資料圖片）

中心指，要預防經由食物傳播的疾病，市民應經常保持個人、食物及環境衞生。在外進食時，應注意以下要點：

避免進食生的海產；

小心選擇冷盤，包括自助餐的刺身、壽司及生蠔；

如需製作以略煮或未經烹煮的蛋為用料的菜式時，應選用經巴士德消毒的蛋、蛋製品或蛋粉；

光顧可靠及有牌照的食肆；

食用預先煮熟或吃剩的食物前，應妥善貯存和翻熱食物；

火鍋或燒烤時，確保食物已徹底煮熟才進食；

在烹煮過程中，小心處理並要徹底分開生和熟的食物；

使用兩套筷子及用具分開處理生及熟的食物；

不要光顧無牌食物檔；

飲用經煮沸的水；

不要嘗試使用鹽、醋、酒及日本芥末殺菌，因為均沒有殺菌效用；及

進食前及如廁後要洗手。

