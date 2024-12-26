Boxing Day｜人流金價俱升　珠寶業稱聖誕旺丁不旺財　樂觀看明年

聖誕節假期向來是消費旺季，有餐飲業界表示，相當滿意今年成績，估計生意額較去年上升了8%。亦有藥房表示，受惠當局重啟「一簽多行」，大部分藥房生意有近兩成增長。不過，珠寶首飾業則表示，金價上升影響客人消費意慾，雖然今個聖誕人流較去年多10%，但生意額與去年只是持平。



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香港餐飲聯業協會會長黃家和今日（26日）在港台節目《千禧年代》表示，業界相當滿意今年成績，估計生意額較去年上升了8%。他解釋，除內地客來港過聖誕外，煙火表演等活動亦吸引不少留港市民外出消費，由上周末到平安夜，晚上人流都較去年多。他又指，雖然不少市民趁假期外遊、北上消費，但由於重啟「一簽多行」後多了旅客來港，因此影響不算太大。

黃家和又指，雖然內地客人及港人的消費力近年都轉弱，估計內地客的人均消費較以往下跌了20%，但人流有上升可以彌補相關損失，因此相信今年聖誕的生意額會有上升。

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出席同一節目的九龍珠石玉器金銀首飾業商會監事長劉克斌則表示，自一簽多行本月重啟，近兩個周末金行的內地客人都有明顯上升，同時幫助人流增長，今個聖誕假期人流較去年升約10%。而近日到店的客人中，有五至六成都是內地客。

不過，劉克斌指，由於現時金價比年初升了近20%，因此亦打擊了客人消費的意願，不少人持觀望態度，因此整體客人都減少花費，平均消費不到一萬元，形容今年聖誕是「旺丁不旺財」，估計生意額與去年持平。

劉克斌又指，每年第四季至農曆新年前都是金店的旺季，不少人有送禮的需要，因此估計客人會適應金價上升，對來年生意感到樂觀。

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港九藥房總商會理事長林偉文則表示，近期藥房生意比未有「一簽多行」前都好了不少，人流、購物氣氛都有改善，估計大部份藥房的生意都有一至兩成的增長，而鐵路沿線的藥房最為受惠。

至於內地客的消費目標，他表示多數人會買個人護理用品、健康食品等，少部分內地客則會買香港出品的藥品，如感冒藥。