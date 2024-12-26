C919元旦起執飛香港上海航線　陳美寶：已指示民航處及機管局協助

中國東方航空計劃明年元旦（1月1日）起，啟用國產飛機C919執飛每日來往上海虹橋及香港的航班。運輸及物流局發文指，局長陳美寶已欣悉事件，認為能反映香港作為國際航空樞紐的重要意義，並已指示民航處和機場管理局為首航及之後的定航提供全面協助。



運輸及物流局發文指，局長陳美寶（右中）已指示民航處和機場管理局為C919首航及之後的定航提供全面協助。（運輸及物流局Facebook）

運輸及物流局在Facebook發文指，局長陳美寶已欣悉中國東方航空於明年1月1日開始，安排旗下的C919飛機執飛一條每天往返香港和上海虹橋的定期航線。陳美寶感謝中國民用航空局大力支持，並表示國家自主研製的C919飛機是標誌着國家民航科技的重大突破和航空製造業發展的重要里程碑。

她表示，今次定航計劃盼可讓更多市民有機會乘搭C919飛機，感受國家航空發展的非凡成就，亦可讓其他乘搭此航班的國際旅客更認識中國民航科技的發展，讓香港國際航空樞紐發揮「引進來、走出去」的優勢，將中國航空製造業領域的重大突破和成就，帶向世界舞台，並衷心感激國家對特區的眷顧，是次定期航班亦對香港作為國際航空樞紐有重要意義。

2023年12月16日，國產民航客機C919訪港，並在維港低飛作飛行演示。（資料圖片/夏家朗攝）

該局表示，陳美寶已指示民航處和機管局為首航及之後的定航提供全面協助，務求為乘客帶來最佳體驗之餘，亦向本地及國際社會積極推廣國家民航科技的輝煌成就和無限的發展空間。

另外，陳美寶早前與中國商用飛機有限責任公司代表會面，感謝中國商飛客戶服務成立香港辦事處，並稱香港可以在更多範疇例如飛機維修、人員培訓，以及飛機租賃/買賣等方面作出支援及配合，推動國產飛機走向世界，並期望將來中國商飛有更多的業務來港營運。

央視報道指，新年伊始首飛香港的C919，將以特別版「新皮膚」亮相，聯合中央廣播電視總台央視新聞全媒體活動，身披「閃耀中國紅」翱翔。

此後C919將投入「滬港快線」定期商業航班運行，計劃每日往返一班，往返航班號分別為MU721（上海虹橋—香港）和MU722（香港—上海虹橋），有關航班已經進入系統開啟銷售，旅客能夠在東航自有銷售渠道和各大OTA平台上，看到C919所執飛滬港航班的機型信息並購票。