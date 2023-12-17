C919離港｜六日訪港行程圓滿　港府：港人見證國家航空製造里程碑

國產客機C919及ARJ21上周二（12日）到港，昨日在維港進行飛行表演。今日（17日）下午約1時半離開香港，運輸及物流局感謝國家民航局以及中國商飛公司的支持，讓香港市民親身體驗到國家在航空製造業發展的重大成就。

該局表示，兩艘飛機在港一系列活動已滿舉行，掀起香港航空熱潮，有助青年人對國家的認同。



▼12月16日 C919翱翔維港上空 從天際100看C919▼



+ 12

國產客機C919及ARJ21上周到港，從航班飛行網站所見，兩架客機今日分別約於下午1時32分及下午1時18分起啟程離開香港。C919和ARJ21飛機上周二（12日）抵港當日獲以水門禮迎接，翌日舉行歡迎儀式。其後活動包括在香港國際機場進行靜態展示，接近60個團體，共超過500名代表登機參觀。C919昨日（16日）在維港上空展開飛行演示，飛越維港兩圈，吸引大批市民圍觀。

運輸及物流局感謝國家民航局以及中國商飛公司的支持，讓香港市民親身體驗到國家在航空製造業發展的重大成就。該局鼓勵市參與「C919飛機香港飛行演示」攝影比賽，於12月29日或之前透過香港機場管理局網上平台提交作品。

▼12月16日 C919翱翔維港上空 從山頂看C919▼



+ 12

C919於2017年首飛，2022年9月取得中國民航局型號合格證。2022年12月，中國東方航空成為全球首發用戶，接收全球首架C919，並於今年5月首個商業航班，來往上海及北京。東航本月再接收第三架C919客機，現時C919主要服務「上海虹橋—成都天府」的航線。

ARJ21，是由中國商飛開發的第一款窄體支線飛機，航程達2,225至3,700公里，設78至97座，早於2016年投入商業服務，並由成都航空營運。中國商飛已累計向多家航空公司交付100多架ARJ21飛機，除了在公共運輸航空公司提供客運業務，ARJ21亦推出公務機、貨機、醫療機等不同類別。

▼12月12日 C919、ARJ21抵達香港國際機場▼

