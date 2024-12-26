聖誕機場巴士行李篋疊座位上、擋車門前　工會：50人旅行團坐巴士

歷來聖誕節都是外遊黃金周，亦有不少遊客訪港，據入境處數字，上周六（21日）起5日內已有超過72萬人經香港國際機場出入境。面對旅客增加，機場交通需求大增，網上近日有多則帖文及照片，顯示龍運及城巴機場巴士被行李篋「塞爆」，有龍運巴士行李被放置在座位上疊高，行車時搖搖欲墜十分驚險；有帖文則見到城巴機場巴士行李過多，車長為保持通道暢通，將行李疊好放在後方車門門前。



有工會透露，行李篋放在座位上疊高，是因當時出現突發情況，有一行約50人的來港旅行團無旅遊巴選擇乘巴士到市區，突然間車長及站務人員難處理。工會又稱疫情後帶大型行李篋上車的乘客增加，已與公司反映，冀能增派前線員工協助，在人數足夠及情況許可下增派班次協助。



《香港01》向兩間巴士公司查詢，其中龍運回應指有規則嚴禁乘客攜帶超過指定尺寸行李，否則車長有權拒絕其上車，又指因聖誕新年假旅客多，已安排加強班次，並派員在車站協助；城巴則稱當車廂內已沒有足夠空間放置行李或阻礙通道，車長會拒絕攜帶大量或過大尺寸的顧客登車，並會繼續安排外勤人員於機場及主要口岸密切留意出行高峰，視乎需求調派後備巴士進一步加強服務。



龍運機場巴士上，大量行李篋被放置在頭兩行關愛座座位上「疊高高」。（threads用戶kathy.w.1314圖片）

乘客網上發帖指機場巴士車長欲拒50人旅行團上車

根據入境處數字，自上周六起，5日內已錄約72.8萬人次經機場出入境香港，其中33.5萬為入境、39.3萬為出境。其中上周六（21日）是出境高峰，一日有8.7萬人經機場離開香港。

外遊及來港遊客增加，致機場交通需求大增，近日網上有多則貼文，均指機場巴士被行李篋「塞爆」。其中有乘客在社交媒體發照片，指在龍運機場巴士上，大量行李篋被放置在頭兩行關愛座座位上「疊高高」。該乘客稱相關巴士是龍運「A車」，行李篋均屬於一行50人，當時車長不想讓他們上車，在站長從幫忙下才成功上車。

該乘客認為，在座位疊起行李篋十分危險，更形容「巴士一轉彎，已經有幾個篋跌左落黎（嚟）」，擔憂有人受傷。不少網民留言直呼恐怖，認為該批乘客違反乘客行李篋相關規定，認為車長不應讓該批乘客上車，又認為機場巴士行李架不足。

城巴通宵機場巴士一排行李篋疊在後方車門前

另一間機場巴士公司亦有同樣問題，日前有乘客上載照片，顯示城巴通宵機場巴士「N11」號線，乘客行李篋過多，貼文指車長為有一條順暢的通道，一人將乘客行李篋排好，更疊在後方車門前；惟有網民擔憂雖無阻塞通道，但其中一個出口被擋住，有意外時或令一個逃生通道被阻塞。

城巴通宵機場巴士「N11」號線，乘客行李篋過多，貼文指車長為有一條順暢的通道，一人將乘客行李篋排好，更疊在後方車門前。（threads用戶dllm_shit圖片）

龍運工會主任：李篋被放在座位上疊高屬突發事件

汽車交通運輸業總工會龍運分會主任黃紹恒表示，疫情後遊客增多，留意到旅客行李篋尺寸也明顯改變，「多咗好多大篋，以前中篋比較多」，稱已與公司反映問題，輪椅位置本不允許放行李篋，但機場巴士會在情況許下可酌情容許放置。

他表示，留意到網上有照片行李篋被放在座位上疊高，稱屬突發事件，當時有一行50人的旅行團，未有坐旅遊巴，坐機場巴士到市區，車長或想順意該批遊客，因此有些疏忽其他乘客感受，強調是個別例子，「車長開車前5分鐘開門上客，佢哋前兩三分鐘嚟都唔知點，截咗佢地就變吉車，比佢上（行李）就超，好難拿捏到，難處理。」

對於有行李塞在後方車門前，黃指若跟足指引會矯枉過正，因只有行李架才可放行李篋，相信是車長情理上容許，但最重要是大家互相遷就及以安全為上。他強調已與公司反映，希望與公司、運輸署等多溝通交流，商討如何能做得更好。

機場巴士在聖誕節假期間需求大增。（/資料圖片）

龍運：機場巴士線限每人帶一件行李及一件手提行李登車

《香港01》向兩間巴士公司查詢，其中龍運回應指，其《乘客須知》列明，乘客嚴禁攜帶總體積超過十分一立方米、總重量超逾5公斤之物件上車，該物件不得佔用座位及不得放置在巴士的通道或樓梯，其中「A」線及「NA」線的乘客可攜帶一件體積不超過71x56x26厘米 (28x22x10吋) 之行李及一件體積不超過56x36x23厘米 (22x14x9吋) 之手提行李登車。

至於「E」線、「N」線、「R」線、「S」線及「X」線的乘客可攜帶一件體積不超過71x56x26厘米 (28x22x10吋) 之行李登車，若有乘客拒絕遵守有關規定，車長有權拒絕該名人士登車或乘坐巴士。龍運表示，因應聖誕新年假期旅客較多，龍運於節日期間已安排加強班次，疏導往來機場及港珠澳口岸的旅客人潮，並調派外勤人員在車站協助乘客。

機場巴士在聖誕節假期間需求大增。（資料圖片）

城巴：當車廂無空間再放行李 車長會拒絕攜大物件顧客登車

城巴則稱，為確保行車安全，一般來說，當巴士行李架已滿，車長會指示顧客將行李妥善平放於未有輪椅顧客使用的輪椅停放處、輪椅顧客則有優先使用權，當車廂內已沒有足夠空間放置行李或阻礙通道，車長會拒絕攜帶大量或過大尺寸物件的顧客登車。

城巴指已在假期期間加強班次，將繼續安排外勤人員於機場及主要口岸密切留意市民及旅客出行高峰，視乎需求調派後備巴士進一步加強服務。