鴻運冰廳光榮結業　近月日賣十幾盤蛋撻　移民家人回港拍記錄片

周星馳電影《行運一條龍》取景點太子鴻運冰廳餅店今日（25日）最後營業，下午不少食客專誠光顧或打卡，人流絡繹不絕，蛋撻出了一輪又一輪。馬氏1970年代起經營冰廳，幾年前回店舖幫手的馬家二妹表示，通關後人流和生意都大減，比疫情更差，敵不住市道而結業，感到惋惜，「最唔捨得間舖頭。」



街坊、懷舊客打卡之外，馬氏最年幼並已移民新加坡的妹妹昨也特意回港，其子女更為家人拍記錄片，留下記憶。



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鴻運冰廳1970年代開業，由馬氏經營，現時老闆為第二代，一共九兄弟姊妹。其中最小的妹妹已移民新加坡，但每次與子女回港探親，都會到冰廳聚腳。個半月前他們得知冰廳將結業，遂安排回港，昨日到步，子女更攜帶攝影和錄音器材拍攝記錄片，希望為一家人留下冰廳記憶。

第一代老闆的孫女Michelle Tan特意從新加坡回港，拍攝冰廳最後時光的記錄片。（梁鵬威攝）

第一代老闆的孫女Michelle Tan表示，她雖然在新加坡長大，但每次回港探親，都會到冰廳與親戚相聚，食蛋撻、聊聊天。她指個半月前得知冰廳結業，感到突然，因此決定要回來，記錄這裏最後的時光。

她形容，冰廳猶如她的家，現在要結業感到可惜。她在新加坡是藝術界的製作人，對於記錄片內容，她指與大眾媒體不同，會著眼記錄家人的回憶，也訪問了工作多年的師傅、伙記，希望呈現冰廳親切的感覺，如有機會，將公開影片，以回饋社區對冰廳的喜愛。

師傅和伙記忙着出餐、出蛋撻。（梁鵬威攝）

不少舊街坊特意回來冰廳，與老闆一家拍照留念，亦有來懷舊的新客。（梁鵬威攝）

幾年前回店舖幫忙的二妹引述老闆所說，指冰廳生意主要受通關打擊，因北上消費，人流大減，甚至比疫情期間的生意更差。她又說，雖然有內地客專誠來品嚐、打卡，但整體幫助不大。這天整個下午不時有旅遊巴駛至店前，內地客下車，但他們幾乎都沒有進店。

不過，她指宣布結業後，人流和生意大增幾倍，為到仍然有港人重視冰廳，而感動開心，「始終香港人仲記得鴻運，好耐冇嚟嘅都再嚟，問候一聲。」她續道，這幾星期每日平均出十幾盤蛋撻，出完一輪又一輪。

馬氏家中二妹表示，通關後人流和生意都大減，比疫情更差，敵不住市道而結業。（梁鵬威攝）

馬小姐憶述，中學時冰廳新開張，放學都來幫手賣麵包，那時款式更多，麵包櫃也不夠擺，要放麵包架在店前，人流也源源不絕，「（客人）不斷出出入入。」她又道，冰廳聚集各行各業，有的士司機、裝修工人、「傾生意的又有」，他們在冰廳聊天，「好有親切感」。

她慨嘆說，家人從零開始一手一腳經營冰廳，中途很多辛酸，冰廳承載着這些記憶，「最唔捨得間舖頭。」

50年舊街坊回味年輕歲月：認得「太子爺」

舊街坊胡小姐昨才得悉鴻運今日最後營業，趕不及約朋友來，於是自己一個光顧回味。她以前在冰廳附近居住、打工，經常來食早餐，到下午3時麵包出爐，又會買些包，「有菠蘿包、雞尾包」，至80年代搬離，才少了光顧。她指今年初也來買蛋撻，沒料到這麼快就結業，「以為會一路做落去」。

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胡小姐續道，父親與第一代老闆是「老死」，有時一起打麻雀，她也認得「太子爺」、老伙記，「不過佢未必認得我，因為大家都幾十年。」離開前，她再買了個蛋撻，又和老闆等家人打招呼，相認到是舊街坊，她面露興奮，並拍照留念。

食客鄧先生尤愛懷舊冰室，10年前就光顧鴻運，仍記得當時食羅漢齋飯，不過現已不在菜單上。他帶了畫簿，描繪冰廳樣貌，指其舊式階磚很珍貴，擺設、格局也很特別，「香港真係買少見少，一間間咁結業。」

他又表示，今早已光顧一次冰廳，下午再幫襯，「諗走之前會再買多半打蛋撻。」