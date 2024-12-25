6大熊貓過節片段流出 龍鳳胎與奶爸奶媽慶祝 聖誕大餐食啲咩？
撰文：何瑞芬
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海洋公園6隻大熊貓近日成為全盛焦點，一舉一動都掀起港人關注，不知牠們今日（25日）如何過聖誕節呢？香港大熊貓官方專頁今晚更新6隻大熊貓過節情況，龍鳳胎BB與「奶爸」、「奶媽」（照顧員)開心過節。
至於其他4隻大熊貓則獲圍方安排「聖誕大餐」，是用竹製成的聖誕樹，及寫有「Merry Christmas」的冰盤，冰盤材料用了大熊貓喜愛的紅蘿蔔、紫薯同窩窩頭等。
香港大熊貓官方專頁趁聖誕節大派福利，一次過更新6隻大熊貓生活短片，揭秘大熊貓過聖誕節情況。兩隻大熊貓BB與其「奶爸」、「奶媽」護理員一起過節，玩着聖誕玩具，十分溫馨。
至於其餘4隻大熊貓，則獲海洋公園精心準備「聖誕大餐」，包括由竹製成的聖誕樹，以及寫有「Merry Christmas」冰盤。
冰盤材料用了大熊貓喜愛的紅蘿蔔、紫薯同窩窩頭等等，是大熊貓專屬的聖誕大餐。
其中首次在港過聖誕節的「安安」及「可可」，獲特制雪人造型的冰盤；龍鳳胎BB父親「樂樂」則是蛋糕型的冰盤，母親「盈盈」則有一個聖誕樹造型的冰盤，4隻大熊貓似是相當喜歡「聖誕大餐」。
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