除夕元旦｜深圳當局：深圳灣口岸24小時通關　羅湖延至凌晨2時

2025年即將來臨，深圳出入境邊防檢查總站今日（27日）公布除夕當晚，羅湖口岸通關時間延長至元旦凌晨2時，深圳灣口岸24小時通關，預計兩個口岸1月1日出入境客流量達42萬人次。



深圳灣口岸。（資料圖片)

羅湖口岸。(資料圖片)

政府早前向內地申請延長通關今獲批

政務司司長陳國基今月12日主持節慶安排跨部門工作小組會議時表示，特區政府與深圳市政府已建議當晚深圳灣口岸通宵服務；羅湖口岸延長至翌日凌晨二時，內地口岸部門已上報國家口岸部門進行審批。而港珠澳大橋口岸以及落馬洲／皇崗口岸在除夕夜會如常二十四小時通關。

行政長官李家超今月17日亦表示，在除夕夜會有多項口岸及交通特別安排，當局會增加及靈活調派人手，確保口岸及市面暢順有序。

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去年元旦凌晨，由於只有有皇崗口岸及港珠澳大橋口岸提供24小時通關，加上太子直通巴士站「跨境全日通」系統出現故障，導致超過500名内地旅客滯留太子，有人鼓譟驚動軍裝警員到場。最終延至凌晨4時，才能改以人手檢查QR Code。部份未能乘搭直通巴的內地旅客則進入太子站内休息。

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