除夕倒數2025|深圳灣/落馬洲/羅湖口岸開放時間+港鐵巴士通宵班次

除夕倒數2025｜深圳倒數｜港人北上熱情不減，相信今個除夕會有不少港人到深圳倒數，喜迎2025！政府宣布，除夕夜各口岸服務時間及公共交通都有特別安排，讓兩地市民倒數後能順暢回家！本文整理有關口岸最新服務時間及交通安排如下。



圖為2023年尖沙咀除夕倒數煙花盛況。（資料圖片）

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除夕倒數2025｜各口岸最新服務時間

為疏導除夕及元旦期間的跨境人流和車流，港府12月27日宣布，已與廣東省及深圳市相關部門達成共識，在除夕夜（12月31日）作出以下特別通關安排。深圳出入境邊防檢查總站今日表示，預計羅湖及深圳灣口岸口岸1月1日出入境客流量達42萬人次。

1. 羅湖口岸

由原來凌晨12時關閉，延長至翌日凌晨2時，港鐵東鐵線會相應延長服務時間，由金鐘往羅湖方向的尾班車會延後至凌晨12時56分開出。

2. 深圳灣口岸

旅客和客車清關服務由原來凌晨12時關閉，改為通宵服務，即24小時運作。專營巴士營辦商會於深宵時段營運第NB2號和NB3號兩條特別通宵巴士路線，分別提供往返元朗／天水圍和往返屯門的服務。

3. 落馬洲／皇崗口岸

如常24小時通關。

4. 港珠澳大橋口岸

如常24小時通關。

羅湖口岸除夕夜服務時間將延長至元旦的凌晨二時。（資料圖片）

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除夕倒數2025｜港鐵6條線通宵服務

港鐵6條主要線路，包括港島線、荃灣線、觀塘線、南港島線、東涌線、東鐵線，將於除夕當日（2024年12月30日）的日間至午夜時段加強班次，並於翌日元旦（2025年1月1日）的凌晨時分，加開通宵班次。

東鐵線通宵服務只涵蓋金鐘至上水路段，不包括上水至羅湖及落馬洲站路段。羅湖口岸在元旦日凌晨2時關閉後，乘客可在港鐵上水站乘搭特別開設的第N73號線短程巴士服務前往落馬洲（新田）公共運輸交匯處，換乘皇巴前往深圳。

除夕倒數2025｜九巴龍運

因預計會有較多市民和旅客於節日期間從各陸路口岸到港或離港，九巴將按客量情況，適時加強數條邊境口岸及相關接駁路線，包括B1（天慈 ⇋ 落馬洲站／福田）及B9（屯門站 ⇋ 香園圍口岸／蓮塘）巴士路線。

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龍運多條路線近日亦已加強班次服務來往機場及港珠澳大橋香港口岸，包括NA40（烏溪沙站 ⇌ 港珠澳大橋香港口岸）、NA41（水泉澳 ⇌ 港珠澳大橋香港口岸）、NA43（粉嶺(聯和墟) ⇌ 港珠澳大橋香港口岸）。

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除夕倒數2025｜跨境巴士

政府與跨境巴士服務營辦商安排新增凌晨時段使用深圳灣口岸的服務，亦會繼續加強使用落馬洲／皇崗口岸的服務，包括由市區主要站點例如灣仔、太子、油麻地及佐敦等出發的跨境巴士；以及來往落馬洲（新田）公共運輸交匯處與落馬洲／皇崗口岸的穿梭巴士（皇巴）和港珠澳大橋穿梭巴士（金巴）。

此外，在有需要時會於港珠澳大橋口岸、落馬洲／皇崗及深圳灣口岸等地設立公共交通專用通道，保障公交服務暢順。

港珠澳大橋過境巴士金巴（資料圖片）

除夕倒數2025｜跨境私家車

政府表示，為更有效分流跨境私家車，在元旦日深圳灣口岸實施24小時通關期間，在凌晨時段只容許持落馬洲／皇崗口岸封閉道路通行許可證（許可證）的跨境私家車行走落馬洲／皇崗口岸；至於持有落馬洲／皇崗、深圳灣、文錦渡及沙頭角口岸許可證的跨境私家車，可在凌晨時段使用深圳灣口岸。

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