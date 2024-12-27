除夕元旦通關交通｜深圳灣通宵　增N73、NB2及NB3三巴士線往口岸

大除夕（31日）將至，特區政府節慶安排跨部門工作小組剛（27日）公布除夕及元旦特別通關及相應公共交通服務安排。為疏導除夕及元旦期間的跨境人流和車流，除了港珠澳大橋口岸及落馬洲/皇崗口岸除夕夜會如常二十四小時通關外，深圳灣口岸的旅客和客車清關服務由原來凌晨十二時關閉改為通宵服務，即二十四小時運作而羅湖口岸的旅客清關服務由原來凌晨十二時關閉，延長至翌日凌晨二時，港鐵東鐵線會相應延長服務時間，由金鐘往羅湖方向的尾班車會延後至凌晨十二時五十六分開出。



合資格港澳居民今日（20日）起在深圳灣口岸及珠海拱北口岸，可使用「免出示證件」邊檢通道，毋須出示實體出入境證件「刷臉」過關。（李振邦攝）

港珠澳大橋口岸、落馬洲／皇崗及深圳灣口岸等地設公共交通專用通道

特區政府節慶安排跨部門工作又指，在跨境巴士方面，政府與跨境巴士服務營辦商安排新增凌晨時段使用深圳灣口岸的服務，亦會繼續加強使用落馬洲／皇崗口岸的服務，包括由市區主要站點例如灣仔、太子、油麻地及佐敦等出發的跨境巴士；以及來往落馬洲（新田）公共運輸交匯處與落馬洲／皇崗口岸的穿梭巴士（皇巴）和港珠澳大橋穿梭巴士（金巴）。此外，在有需要時會於港珠澳大橋口岸、落馬洲／皇崗及深圳灣口岸等地設立公共交通專用通道，保障公交服務暢順。

NB2號和NB3號兩條特別通宵巴士路線往返深圳灣至元朗及屯門的

就接駁口岸本地公共交通，為配合深圳灣口岸在元旦日二十四小時通關的特別安排，專營巴士營辦商會於深宵時段營運第NB2號和NB3號兩條特別通宵巴士路線，分別提供往返元朗／天水圍和往返屯門的服務。

港鐵上水站N73號線前往落馬洲（新田）公共運輸交匯處

另外，使用當晚通宵服務的港鐵東鐵線的旅客，在羅湖口岸關閉後，亦可在港鐵上水站乘搭特別開設的第N73號線短程巴士服務前往落馬洲（新田）公共運輸交匯處，換乘皇巴前往深圳。

港鐵聖誕及除夕夜通宵營運。（資料圖片）

而為疏導除夕及元旦期間的跨境人流和車流，除了港珠澳大橋口岸及落馬洲／皇崗口岸在除夕夜會如常二十四小時通關外，香港特別行政區政府（特區政府）與廣東省及深圳市相關部門達成共識，在除夕夜（31日）作出以下特別通關安排：

（一）深圳灣口岸的旅客和客車清關服務由原來凌晨十二時關閉，改為通宵服務，即二十四小時運作；

（二）羅湖口岸的旅客清關服務由原來凌晨十二時關閉，延長至翌日凌晨二時，港鐵東鐵線會相應延長服務時間，由金鐘往羅湖方向的尾班車會延後至凌晨十二時五十六分開出。

