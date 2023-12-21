聖誕除夕｜尖沙咀多賓館索價逾千　有賓館逾$3,000貴過5星級酒店

通關後首個聖誕新年將至，在港人北上消費熱潮下，除了要鼓勵港人留港消費外，也應吸引外地旅客到港過夜。《香港01》周三（20日）在訂酒店平台trip.com查找香港酒店旅館房價，發現不少服務設施相對不及酒店的旅館，平安夜及除夕夜房價亦「破千」，大部份集中在尖沙咀彌敦道一帶，最貴尖沙咀一間旅館房間，除夕夜索價高達3,176元，甚至較荃灣西如心酒店、黃竹坑雅格酒店及機場香港天際萬豪酒店等5星級酒店更貴。



麗思卡爾頓酒店、麗晶酒店除夕夜房價「上萬」

記者周三瀏覽訂酒店平台trip.com，查找香港酒店及旅館在平安夜及除夕夜、即12月24日及12月31日的房價，其中除夕夜房價普遍較平安夜貴。除夕夜房價中，K11 ARTUS、香港麗思卡爾頓酒店、香港麗晶酒店一晚房價索價「上萬」，介乎1.1萬至1.4萬元左右。

服務設施相對不及酒店的旅館及賓館，不少每晚索價也逾千元，大部份位於尖沙咀彌敦道的大廈，例如重慶大廈、美麗都大廈等。除夕夜房價中，尖沙咀華源大廈「香港鳴人賓館」一間三人房，一晚價錢達3,176元，相較非旺區的荃灣西如心酒店、黃竹坑雅格酒店及機場香港天際萬豪酒店等5星級酒店更貴，該些酒店價格約每晚2,000多元。

除此之外，重慶大廈的「頂好賓館」、「香港悉尼旅館」及「香港大都市賓館」、華源大廈「香港KK賓館」等，一晚索價也逾2,000元，與上述一些5星級酒店相若。當中「香港KK賓館」及香港彩城賓館（家庭旅館）屬無窗房間，索價也要2,000元。

康乃馨旅館三張碌架床的標準家庭間，一晚就要2,364元。（trip.com）

至於平安夜的賓館房價雖然相對較除夕夜便宜，但也不遑多樣，不少大廈賓館每晚價格也過千元。其中位於彌敦道平安大樓的「康乃馨旅館」，三張碌架床的標準家庭間，一晚就要2,364元。

其餘重慶大廈「新國際招待所」及「香港荷蘭賓館」，一晚價格分別為2,080元及1,976元，價格不菲。

其實撇開彌敦道方便的優勢，其他非旅遊旺區的酒店價格較該些賓館更便宜，例如天水圍香港悦品天秀酒店及觀塘香港悦品海景酒店，其平安夜價格不「過千」，一晚為895元及974元；荃灣帝景酒店一間山景大床房，一晚價格1,054元。