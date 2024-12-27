除夕煙花迎2025｜七彩祥雲首現　MIRROR陪倒數（附最佳觀賞位置）

2025年將至，旅發局今日（27日）公布，除夕跨年煙花匯演歷時12分鐘，闊度橫跨中環至北角，其中七彩祥雲為首次在香港上演。至於長江集團中心等3座大廈當晚11時正起，共發放4次「許願流星」，讓市民旅客許下新年願望；而灣仔會展外牆亦設有巨型倒數時鐘，共同倒數至午夜12時。

本地人氣組合MIRROR及COLLAR的成員，以及加拿大組合Crash Adams，將在煙花匯演前後，在香港文化中心觀景台輪流獻唱，與市民及旅客一同邁步2025年。



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分金木水火土五幕 歷時12分鐘 跨中環至北角

旅發局公布，除夕煙花匯演共分為5幕，包括火舞生輝、美麗家園、生生不息、生命泉源及金耀未來，對應金木水火土。而煙花匯演歷時12分鐘，闊度達1,300米，橫跨中環至北角一帶。當中四幕匯演特別加插煙花特效，包括繁花盛放、長青樹、金色瀑布及首次在香港展示的七彩祥雲。

▼2024年1月1日元旦凌晨 市民添馬公園觀看煙花倒數匯演▼



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北京奧運開幕式煙火主管參與設計 融入金木水火土元素

而今年的除夕煙花匯演由劉琳親自參與設計，他曾擔任北京奧運開幕、閉幕式煙火項目主管。他從大自然元素啟發出設計靈感，透過演繹五種大自然元素的不同形態，展現大自然與生活的緊密聯繫，傳遞對美好生活的祝願。

為了更立體及細緻呈現煙花效果，5艘躉船及16艘浮船組成前後排列陣型，以多角度發射煙花。至於匯演背景音樂由著名音樂製作人趙增熹製作，融合多種音樂類型及風格。

MIRROR及COLLAR迎2025年

此外，本地組合MIRROR及COLLAR的成員，將在煙花匯演前後，聯同在YouTube頻道擁有過千萬訂閱的加拿大組合Crash Adams聚首，在香港文化中心觀景台輪流獻唱，與市民及旅客一同倒數，邁步2025年。

長江集團中心等3建築物發放許願流星 會展外牆設巨型倒數時鐘

至於長江集團中心、海港中心及夏慤大廈的樓頂，將於當晚11時正起，每15分鐘發放共4次「許願流星」，分別象徵甜蜜、健康、常樂及富足，讓市民旅客許下新年願望；灣仔會展外牆設有巨型倒數時鐘，共同倒數至午夜12時，將跨年氣氛推至頂峰。

旅發局推薦維港兩岸共8個最佳觀賞位置。（旅發局圖片）

維港兩岸共8個最佳觀賞位置 設音響系統播音樂

旅發局並推薦維港兩岸共8個最佳觀賞位置，包括西九文化區海濱長廊、香港文化中心露天廣場、星光大道、尖沙咀海濱花園、中環海濱、灣仔金紫荊廣場、灣仔臨時海濱長廊及北角東岸公園主題區。上述各地均設置音響系統播放背景音樂。

旅發局總幹事程鼎一。（資料圖片／周令知攝）

旅發局總幹事程鼎一表示，跨年倒數煙花匯演是香港焦點旅遊盛事之一，歷年吸引無數市民及旅客觀賞。旅發局希望透過嶄新煙花特效，結合享譽國際的璀璨夜景及壯麗天際線，為市民及旅客帶來精彩難忘的跨年體驗。