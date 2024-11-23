聖誕節｜迪士尼樂園魔雪奇緣世界「飄雪」　再辦煙火跨年倒數

今年聖誕新年旺季展開，香港迪士尼樂園度假區今日（23日)公布，在魔雪奇緣世界開展世界首個飄雪聖誕；傳統聖誕節目「夢想成真聖誕樹亮燈禮」回歸，設有全新圖案的無人機表演，賓客也可參加傳統派對「米奇與好友聖誕舞會」。園方今年會再於 12月31日除夕晚上舉行「跨年倒數時刻」,讓賓客在光影投射、煙火及無人機表演下，一同倒數迎2025年。



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香港迪士尼樂園「魔雪奇緣世界」是全球首個《魔雪奇緣》主題園區，去年11月20日開幕，園方介紹，今年主角愛莎「施展」冰雪魔法為魔雪奇緣世界帶來第一個夢幻的飄雪聖誕，不同角落掛滿聖誕裝飾、被白雪覆蓋的聖誕樹及有一個個小雪人點綴。停泊於國王橋旁的雪橇，不時出現小白，魔雪奇幻之旅的入口處精心打造了一個冰雕音樂盒供打卡。

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樂園表示，歐陸聖誕小鎮中從城堡通道、灰姑娘旋轉木馬到四周的建築，到處都佈滿全新的聖誕裝飾。「夢想成真聖誕樹亮燈禮」回歸，聖誕高飛更會參與今年的亮燈禮，配合全新圖案的無人機表演，以更璀璨的燈光效果與漫天飄雪，締造聖誕氣氛。

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園方表示，由即日起連續三個周末晚上，奇妙夢想城堡舞台將再次上演「迪士尼聖誕音樂Live ！」。米奇與好友將聯同香港兒童合唱團，於不同的表演日分別與三位來自不同地區的著名歌手：李幸倪（Gin Lee）、Morissette及閻奕格（Janice Yan）。演出會結合光影投射、噴泉水柱與煙火。

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為了傳遞更多的喜悅，園方表示，賓客只需購買《魔雪奇緣》主題角色迷你公仔一樽，香港迪士尼將為每一樽捐出港幣50元予「願望成真基金」，而賓客亦可以免費隨機獲得特別版《魔雪奇緣》主題角色迷你公仔一個。