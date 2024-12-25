迎2025｜20萬西歐跨年團爆滿　縱橫遊︰經濟一般但市民願外遊花錢

臨近聖誕節，正值港人外遊的高峰期，上周六（21日）冬至經機場出境的港人達6.7萬，便打破今年復活節假期的紀錄，更創疫情後單日新高。縱橫遊表示，報團人數較去年同期錄得10%升幅，大部份顧客往日本度過白色聖誕，而索價近20萬元的西歐跨年倒數豪華團亦已爆滿，因此認為本港今年經濟雖然一般，但市民依然願意外遊花錢。東瀛遊則觀察到北上旅遊的顧客增加，哈爾濱團較去年升20%。

港人外遊又對本港餐飲業有何影響？香港餐飲聯業協會會長黃家和指，香港聖誕氣氛濃厚，適逢深圳實施一簽多行，估計可吸引當地居民來港，抵銷港人外遊的缺失，預料市道更勝去年同期，「冇一簽多行嘅話，餐飲零售生意會大幅回落。」



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冬至出境港人6.7萬破今年復活節紀錄

入境處早前公布，今年12月21日至明年1月1日，預計約有1,307萬港人及訪客進出香港。根據資料顯示，冬至當日（21日）經機場出境的港人多達6.7萬，打破今年復活節假期的紀錄，更創出疫情後單日新高。

縱橫遊︰台灣報團人數較去年跌一半 港人選日本過白色聖誕

旅行社近日便相繼公布喜訊，縱橫遊常務董事袁振寧表示，今年聖誕最熱門的旅遊目的地仍是日本，尤其仙台直航開通後，前往日本東北及北海道更方便，吸引不少市民選擇到雪地享受白色聖誕。另外澳洲及杜拜正值夏天，加上毋須轉機可直達，因此亦較受市民歡迎，惟跌幅最高為台灣團，僅得去年的一半。

袁振寧︰報團人數錄得10%升幅算係托賴

至於團費和報團人數方面，袁振寧透露，相比去年聖誕節錄得10%升幅。他分析指，雖然機票貴兩成，但日圓匯率偏低，對沖部份外遊成本，因此縱使今年本港經濟一般，市民依然願意外遊花錢。

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索價近20萬元 西歐跨年倒數團豪華爆滿

袁振寧並提到，早前推出西歐跨年倒數豪華團，享用巴黎半島頂樓的除夕晚宴，每位索價近20萬元，目前名額已爆滿，準備於聖誕節（25日）出發。他又指，今年已提供多款高質素旅行團，行程以6至7日為主，乘坐國泰航空及日本航空，明年將主打高端鐵路遊行程，例如跨越絲綢之路的新東方快車、日本的夢幻鐵道專列等。

今時今日樓價跌咗三成，恆指得返萬九點，今個聖誕節仲有升幅，都算係托賴。 縱橫遊常務董事袁振寧

東瀛遊︰報團人數升5% 哈爾濱團較去年升20%

東瀛遊執行董事禤國全表示，由於航空公司的運力增加，機票稍為回落，團費便宜5至10%，報團人數較去年同期微升5%，當中又以賞雪城市較受歡迎，包括北海道、仙台、北京及哈爾濱等。他並觀察到北上旅遊的顧客增加，哈爾濱團較去年升20%。

黃家和︰深圳一簽多行抵銷港人外遊的影響

在北上消費及聖誕外遊熱潮下，本港餐飲業市道又是如何？香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，全港各界正推廣熊貓經濟，加上商場於聖誕節期間推出優惠，節日氣氛濃厚，適逢深圳實施一簽多行，估計可吸引當地居民來港感受節日，因此認為可抵銷港人外遊的影響，預料市道更勝去年同期。

冇一簽多行嘅話，餐飲零售生意會大幅回落。但旅發局、政府同埋海洋公園都推廣熊貓，應該會吸引好多內地旅客，咁呢方面唔會話好似今年重陽節復活節，令生意流失咁多。 香港餐飲聯業協會會長黃家和

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