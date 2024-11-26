香港麥當勞330員工上海遊學　參觀「漢堡大學」等行程提升領導力

香港麥當勞舉辦每兩年一度的餐廳總經理「遊學團」（Managers’ Convention），今年首次選址於上海舉行。管理團隊日前率領逾330名餐廳總經理及員工展開一連四天行程，除和當地員工交流、參觀漢堡大學（Hamburger University），更安排了研討會及主題晚宴等連串專屬體驗。



香港麥當勞於早前安排超過330名員工參加上海「遊學團」，進行主題研討會及市場考察。（香港麥當勞提供圖片）

兩年一度為餐廳總經理舉辦 全額贊助參加

每兩年一度的餐廳總經理「遊學團」，過往曾多次在日本、韓國、泰國等地舉行，以提升員工的凝聚力，今年逾330名員工獲全額贊助參加。香港麥當勞行政總裁黎韋詩表示，儘管外圍經濟環境不明朗，零售業及飲食業亦面對重重的經營挑戰，香港麥當勞仍堅守員工發展培訓理念。相信是次交流能有效地提升餐廳總經理的領導能力及市場觸覺。

一連四天的上海之旅，除參觀麥當勞中國總部、進行主題研討會及市場考察，參加者更和麥當勞中國首席執行官張家茵面對面交流，直接向內地管理層取經。

員工於麥當勞中國總部與麥當勞叔叔樂園人物合照。（香港麥當勞提供圖片）

全球第七所漢堡大學 為員工提供系統化培訓

此外，參加者獲安參觀麥當勞中國漢堡大學。此為全球第七所漢堡大學，亦是中國唯一的漢堡大學。漢堡大學是麥當勞公司於1961年創立的全球培訓發展中心，為員工提供系統化的餐廳營運管理和領導力發展培訓，確保麥當勞在營運管理、服務管理、產品質量和清潔衛生方面保持統一標準。

除了工作交流，「遊學團」亦安排了豐富的遊覽活動，並舉辦一場別開生面的主題晚宴，為一連四天的「Work Hard,Play Hard」學習旅程畫上完美句號。

除了和當地員工交流外，香港麥當勞更為員工安排了包括主題晚宴等多項專屬福利，締造輕鬆且富有學習意義的旅程。（香港麥當勞提供圖片）

資歷架構第5級課程 近250位餐廳總經理畢業

另外，香港麥當勞率先於2023年創飲食業先河推出《管理發展專業文憑（資歷架構第5級）》課程，讓員工獲取與學士學位同等資歷級別的學歷，至今已有近250位餐廳總經理畢業。今年，麥當勞亦透過新世代數碼系統營運及新世代人員架構革新，提升管理效率，釋放增長潛力。