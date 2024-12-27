除夕過關｜羅湖延至凌晨2時關　港鐵東鐵往返羅湖尾班車時間一覽

大除夕（31日）送2024迎2025，羅湖口岸旅客清關服務由原來凌晨十二時延長至翌日凌晨二時，港鐵東鐵線會相應延長服務時間。港鐵表示，當晚港鐵東鐵綫由金鐘開往羅湖方向的尾班車將於凌晨12時56分開出，並於約凌晨1時46分到達羅湖站，即口岸關閉前約14分鐘，而當晚由羅湖站開往金鐘站的尾班車則會於凌晨2時30分，即口岸關閉後約半小時開出。



港鐵表示，12月31日晚港鐵東鐵綫由金鐘開往羅湖方向的尾班車將於凌晨12時56分開出，並於約凌晨1時46分到達羅湖站。

來往落馬洲站列車不設延長服務

港鐵今日提醒乘客須留意當晚羅湖關口開放時間及尾班車安排，至於來往落馬洲站的列車，將不設延長服務。

金鐘往羅湖尾班車00:56開 距關口關閉前14分鐘抵羅湖

至於當晚港鐵東鐵綫由金鐘開往羅湖方向的尾班車，將於凌晨12時56分開出，並於約凌晨1時46分到達羅湖站，即口岸關閉前約14分鐘。而當晚由羅湖站開往金鐘站的尾班車，則會於凌晨2時30分，即口岸關閉後約半小時開出。

由於預計聖誕及新年期間出行人流較多，請乘客為行程預留充裕時間，留意車站廣播及標示，並遵從車站職員的指示。乘客亦可使用手機應用程式 MTR Mobile 或港鐵網站查閲列車資訊，預早計劃行程。

港鐵12月27日表示，為配合羅湖口岸於除夕夜延長通關至凌晨2:00時，當晚港鐵東鐵綫由金鐘開往羅湖方向的尾班車，將於凌晨12時56分開出。（資料圖片）

港珠澳大橋口岸、落馬洲／皇崗及深圳灣口岸等地設公共交通專用通道

特區政府節慶安排跨部門工作又指，在跨境巴士方面，政府與跨境巴士服務營辦商安排新增凌晨時段使用深圳灣口岸的服務，亦會繼續加強使用落馬洲／皇崗口岸的服務，包括由市區主要站點例如灣仔、太子、油麻地及佐敦等出發的跨境巴士；以及來往落馬洲（新田）公共運輸交匯處與落馬洲／皇崗口岸的穿梭巴士（皇巴）和港珠澳大橋穿梭巴士（金巴）。此外，在有需要時會於港珠澳大橋口岸、落馬洲／皇崗及深圳灣口岸等地設立公共交通專用通道，保障公交服務暢順。

NB2號和NB3號兩條特別通宵巴士路線往返深圳灣至元朗及屯門

就接駁口岸本地公共交通，為配合深圳灣口岸在元旦日二十四小時通關的特別安排，專營巴士營辦商會於深宵時段營運第NB2號和NB3號兩條特別通宵巴士路線，分別提供往返元朗／天水圍和往返屯門的服務。

港鐵上水站N73號線前往落馬洲（新田）公共運輸交匯處

另外，使用當晚通宵服務的港鐵東鐵線的旅客，在羅湖口岸關閉後，亦可在港鐵上水站乘搭特別開設的第N73號線短程巴士服務前往落馬洲（新田）公共運輸交匯處，換乘皇巴前往深圳。

而為疏導除夕及元旦期間的跨境人流和車流，除了港珠澳大橋口岸及落馬洲／皇崗口岸在除夕夜會如常二十四小時通關外，香港特別行政區政府（特區政府）與廣東省及深圳市相關部門達成共識，在除夕夜（31日）作出以下特別通關安排：

（一）深圳灣口岸的旅客和客車清關服務由原來凌晨十二時關閉，改為通宵服務，即二十四小時運作；

（二）羅湖口岸的旅客清關服務由原來凌晨十二時關閉，延長至翌日凌晨二時，港鐵東鐵線會相應延長服務時間，由金鐘往羅湖方向的尾班車會延後至凌晨十二時五十六分開出。

