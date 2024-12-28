瑞幸咖啡｜香港店飲品最平$39　生椰拿鐵貴深圳4成　一款貴逾九成

內地品牌瑞幸咖啡今日（28日）在香港各區連開五間分店，兩地價格有何差異？《香港01》發現，香港瑞幸價錢普遍比深圳福田地鐵站門店貴，款式也較少，以純牛奶為例，深圳瑞幸一杯僅售19元人民幣（折合港幣20.21元），香港則售39元，貴超過九成。至於招牌飲品生椰拿鐵，香港亦較深圳貴接近四成。



瑞幸咖啡在港開業，飲品售價由39元至45元不等，不過下載應用程式並登記成為會員後，可享有兩張首杯15.9元優惠券。深圳售價則介乎23元至35元不等（折合港幣24.46元至37.22元），若透過微信小程序，亦可獲得折扣優惠。

香港瑞幸價錢普遍比深圳福田地鐵站門店貴，款式也較少。價錢相差最大的是純牛奶，深圳瑞幸一杯僅售19元人民幣（折合港幣20.21元），香港則售39元，貴超過九成。其次是標準美式、橙子果茶及蘋果果茶，深圳瑞幸一杯售23元人民幣（折合港幣24.46元），香港則售39元，貴接近六成。

至於招牌飲品生椰拿鐵，深圳瑞幸一杯僅售29元人民幣（折合港幣30.84元），香港則售42元，貴接近四成。其他飲品如燕麥拿鐵、加濃美式、朱古力味奶（深圳稱「一杯黑巧」），深圳瑞幸一杯售26元人民幣（折合港幣27.65元），香港則售42元，貴超過五成。

香港瑞幸的飲品款式亦較深圳較少，深圳有多四款特調美式（大凍梨美式、楓丹紅酒美式、茉莉花香美式、小黃油美式）、多款輕乳茶（大凍梨輕乳茶、楓丹錫蘭輕乳茶等）、生酪拿鐵等等。

香港瑞幸的飲品款式亦較深圳較少，深圳有多四款特調美式（大凍梨美式、楓丹紅酒美式、茉莉花香美式、小黃油美式）等。（深圳瑞幸福田地鐵站門店網頁截圖）

▼ ▼香港瑞幸餐牌 ▼ ▼

