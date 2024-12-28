除夕過關北上｜深圳灣口岸交通安排一覽　5地點加開通宵跨境巴士

大除夕（31日）將至，深圳灣口岸旅檢通關服務元旦日通宵運作。運輸署表示，營辦商會在5個地點加開通宵跨境巴士，行經深圳灣口岸，並會預留後備車輛和人手，按需求調整服務。運輸署鼓勵跨境旅客預先購票，加快登車。

專營巴士營辦商會於深宵時段營運第NB2號和NB3號兩條特別通宵巴士路線，分別提供往返元朗／天水圍和往返屯門的服務。



大除夕31日深圳灣口岸旅檢通關服務元旦日通宵運作。運輸署表示，營辦商會在5個地點加開通宵跨境巴士，行經深圳灣口岸。（資料圖片/李振邦攝）

5個地點加開通宵跨境巴士行經深圳灣口岸

運輸署表示，營辦商會在以下5個地點加開通宵跨境巴士，行經深圳灣口岸。運輸署鼓勵跨境旅客預先購票，加快登車，營辦商會預留後備車輛和人手，按需求調整服務。

．灣仔軒尼詩道近修頓中心

．太子砵蘭街近旺角維景酒店

．油麻地上海街上海大廈外

．佐敦柯士甸道過境巴士總站

．高鐵香港西九龍站外的匯民道



港珠澳大橋口岸、落馬洲／皇崗及深圳灣口岸等地設公共交通專用通道

特區政府節慶安排跨部門工作指，在跨境巴士方面，政府與跨境巴士服務營辦商安排新增凌晨時段使用深圳灣口岸的服務，亦會繼續加強使用落馬洲／皇崗口岸的服務，包括由市區主要站點例如灣仔、太子、油麻地及佐敦等出發的跨境巴士；以及來往落馬洲（新田）公共運輸交匯處與落馬洲／皇崗口岸的穿梭巴士（皇巴）和港珠澳大橋穿梭巴士（金巴）。此外，在有需要時會於港珠澳大橋口岸、落馬洲／皇崗及深圳灣口岸等地設立公共交通專用通道，保障公交服務暢順。

NB2號和NB3號兩條特別通宵巴士路線往返深圳灣至元朗及屯門

就接駁口岸本地公共交通，為配合深圳灣口岸在元旦日二十四小時通關的特別安排，專營巴士營辦商會於深宵時段營運第NB2號和NB3號兩條特別通宵巴士路線，分別提供往返元朗／天水圍和往返屯門的服務。

港鐵上水站N73號線前往落馬洲（新田）公共運輸交匯處

另外，使用當晚通宵服務的港鐵東鐵線的旅客，在羅湖口岸關閉後，亦可在港鐵上水站乘搭特別開設的第N73號線短程巴士服務前往落馬洲（新田）公共運輸交匯處，換乘皇巴前往深圳。

港鐵聖誕及除夕夜通宵營運。（資料圖片）

而為疏導除夕及元旦期間的跨境人流和車流，除了港珠澳大橋口岸及落馬洲／皇崗口岸在除夕夜會如常二十四小時通關外，香港特別行政區政府（特區政府）與廣東省及深圳市相關部門達成共識，在除夕夜（31日）作出以下特別通關安排：

（一）深圳灣口岸的旅客和客車清關服務由原來凌晨十二時關閉，改為通宵服務，即二十四小時運作；

（二）羅湖口岸的旅客清關服務由原來凌晨十二時關閉，延長至翌日凌晨二時，港鐵東鐵線會相應延長服務時間，由金鐘往羅湖方向的尾班車會延後至凌晨十二時五十六分開出。

