人類偏肺病毒香港｜春末夏季較常見　沒疫苗　衞生署10招預防方法

人類偏肺病毒（Human Metapneumovirus ）（內地稱人偏肺病毒）在內地14歲及以下病例中陽性率呈上升趨勢。香港衞生署衞生防護中心稱人類偏肺病毒感染在全年任何時間皆會發生，在本港則於春末及夏季較為常見。衞生防護中心指，現時並沒有疫苗可預防人類偏肺病毒感染，預防方法有10要點。



預防人類偏肺病毒，任何有發燒或呼吸道感染症狀的人士。（資料圖片/梁鵬威攝）

人類偏肺病毒2001年被首次發現

衞生防護中心指人類偏肺病毒是一種單鏈的核糖核酸病毒，可在任何年齡人士引致急性呼吸道感染。病毒於2001年被首次發現後，於世界各地亦有發現。人類偏肺病毒感染在全年任何時間皆會發生，於本港春末及夏季較為常見。

人類偏肺病毒香港｜病徵

患者通常病徵輕微並會自行痊癒，主要病徵包括發燒、咳嗽、鼻塞、呼吸困難或氣促。人類偏肺病毒感染亦可引致支氣管炎或肺炎。

人類偏肺病毒香港｜傳播途徑

可透過患者咳嗽或打噴嚏時所產生的飛沫、接觸患者的分泌物或觸摸受污染的表面或環境傳播。

人類偏肺病毒香港｜潛伏期

一般為3至6天

中國疾控中心報告指，14歲及以下病例中人類偏肺病毒陽性率呈波動上升趨勢。（VCG）

人類偏肺病毒香港｜預防方法

1．建議以下情況佩戴口罩：

任何有發燒或呼吸道感染症狀的人士；

任何到訪或工作於高風險場所如安老院舍 / 殘疾人士院舍、醫療設施臨床區域的人士；以及高危人士（如本身有健康問題或免疫力低的人士）前往人多場所例如乘搭公共交通等。

當呼吸道病毒的活躍程度預期會出現上升趨勢時，高危人士到訪公眾地方時應佩戴外科口罩，而市民在乘搭公共交通工具或在人多擠迫的地方逗留時亦應佩戴外科口罩。

2.經常保持雙手清潔，尤其在觸摸口、鼻或眼之前；進食前；如廁後；觸摸扶手或門把等公共設施後；或當手被呼吸道分泌物污染時，如咳嗽或打噴嚏後。

3.手時應以梘液和清水清潔雙手，搓手最少20秒，用水過清並用抹手紙或乾手機弄乾。如沒有洗手設施，或雙手沒有明顯污垢時，使用含70至80%的酒精搓手液潔淨雙手亦為有效方法。

4.打噴嚏或咳嗽時應用紙巾掩蓋口鼻，把用過的紙巾棄置於有蓋的垃圾箱內，然後徹底清潔雙手。

5.保持均衡飲食、恆常運動、充足休息、不要吸煙和避免飲酒，以建立良好身體抵抗力。

6.患者應避免接觸兒童、長者或免疫力較弱的人士。

7.經常清潔和消毒常接觸的表面，如傢俬、玩具和共用物件。使用 1 比 99 稀釋家用漂白水（以 10 毫升 5.25% 次氯酸鈉家用漂白水混和於 990 毫升清水內）消毒，待 15 至 30 分鐘後，用水清洗並抹乾。金屬表面則可用70%酒精清潔消毒。

8.用吸水力強的即棄抹巾清理可見的污物，如呼吸道分泌物，然後用 1 比 49 稀釋家用漂白水 （以 10 毫升含 5.25% 次氯酸鈉家用漂白水混和於 490 毫升清水內）消毒被污染及其附近地方，待 15 至30 分鐘後，用水清洗並抹乾。金屬表面則可用70%酒精清潔消毒。

9.保持室內空氣流通。避免前往人多擠逼或空氣流通欠佳的公眾地方；高危人士在這些地方逗留時可考慮佩戴外科口罩。

10.飲食用具用後應清潔及消毒，減少傳播疾病的機會。