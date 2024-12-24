人類偏肺病毒｜官方警告内地感染增多　醫生：未有特效藥和疫苗

中國疾控中心近日指，症狀與流感、新冠肺炎相近的人類偏肺病毒（Human metapneumovirus，HMPV）感染在內地逐漸增多，引發關注。



中國疾控中心報告指，14歲及以下病例中人類偏肺病毒陽性率呈波動上升趨勢。（VCG）

中國疾控中心19日發表的報告指，當局近日在全國哨點醫院採集呼吸道樣本，近期14歲及以下病例中人類偏肺病毒陽性率呈波動上升趨勢，北方省份上升趨勢更明顯。

衞生防護中心指，人類偏肺病毒可在任何年齡人士引致急性呼吸道感染，有些兒童或會出現中耳炎、腹瀉、嘔吐、出疹及發燒抽筋。 (相中學生非染病學生) (資料圖片)

據早前報道，人類偏肺病毒屬於副黏液病毒，類似呼吸道合胞病毒（RSV）、麻疹和腮腺炎。有專家指出，儘管許多人在一生中都可能感染過人類偏肺病毒，但大多數人不會出現嚴重症狀，主要是影響上呼吸道，引起鼻塞、咳嗽和呼吸急促，以及發燒。

有醫療衛生專家警告，這種病毒雖是對人們影響最大的三種病毒之一，但仍卻並不為人所知、暫時也沒有相應的疫苗和抗病毒藥物可供治療，醫生往往只能根據患者症狀治療。

大多數人在患病後可在7至10天內便恢復痊癒，惟這種感染產生的免疫保護十分微弱，感染者在其後一生中都可能被再次感染。

3類人最受影響

不過，對以下高危人群，人偏肺病毒可能引發嚴重的下呼吸道感染：

1) 5歲以下兒童：可能導致毛細支氣管炎或重症肺炎；

2) 老年人：可能誘發肺部感染或哮喘加重；

3) 免疫力低下人群：如接受器官移植、造血幹細胞移植的人，感染後可能出現嚴重的肺部炎症。

HPMV是如何傳播的？

美國疾病控制和預防中心（CDC）表示，人類偏肺病毒的傳播方式與其他病毒類似，即通過咳嗽或打噴嚏產生的空氣顆粒，通過與病毒攜帶者的身體接觸，或處理被污染的物品，然後接觸眼睛、嘴或鼻子。

美國傳染病專家Monica Gandhi指出，須注意的是即使沒有病徵，也有機會傳播病毒。有研究顯示，無症狀的人類偏肺病毒感染至少佔38%的感染個案。

據2020年《柳葉刀– 全球健康》（The Lancet Global Health）的一項研究估計，2018年全球有超過1,400萬5歲以下的兒童感染人類偏肺病毒，有60多萬住院，16,000多名兒童死亡。